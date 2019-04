Der insolvente Schuhpark Fascies mit Sitz in Warendorf will im Zuge seines Restrukturierungskonzeptes bis Mitte des Jahres 18 Filialen schließen. Auf der am Montagnachmittag veröffentlichten Streichliste ist die Niederlassung in der Ahlener Fußgängerzone nicht aufgeführt, wohl aber die in Bockum-Hövel.

Nach weiteren Unternehmensangaben seien insgesamt 150 Beschäftigte betroffen. Auf diese Weise könnten über 750 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Suche nach einem Investor befinde sich auf der Zielgeraden.