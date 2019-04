Danny Schott: Ein Jahr nach Ghana

Inzwischen dürfte er gut gelandet sein: Am vergangenen Wochenende ging für Danny Schott der Flug ins westafrikanische Ghana. Aber nicht, um Urlaub zu machen, sondern um für ein Jahr für die bundeseigene Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Trainee Entwicklungsarbeit zu leisten.

Nach dem Abitur hatte der heute 21-jährige Ahlener den Plan, Betriebswirtschaft oder Internationales Management zu studieren. Nachdem er eine Stellenausschreibung der GIZ las, ein duales Studium absolvieren zu können, bewarb er sich erfolgreich, trat sein BWL-Studium in Trier an und durchlief zudem verschiedene Abteilungen der GIZ. Im September 2018 schloss er sein Studium als Betriebswirt ab.

Seine Zeit in Kambodscha prägte ihn

Gleich darauf folgte der erste Auslandseinsatz. Für drei Monate ging es nach Phnom Penh „Die Zeit in Kambodscha war sehr prägend, Land und Menschen kennenzulernen“, erinnert sich Danny zurück. Er hat dort im GIZ-Landesbüro zusammen mit 30 Kollegen gearbeitet und Finanzabläufe bearbeitet. Denn die GIZ erhält ihre Aufträge vorwiegend vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dem Auswärtigen Amt, dem Bundesumweltministerium oder auch der EU und den Vereinten Nationen. „Es ist spannend im internationalen Kontext zu arbeiten“, war schon diese Aufgabe reizvoll.

Zurück in Deutschland bewarb er sich für ein Trainee-Programm und bekam auch eine Zusage im August, ohne jedoch zu wissen, wohin es dieses Mal geht. Die Auflösung erfolgte am 1. Oktober, die Hauptstadt Accra in Ghana sollte das Ziel sein. Eine Metropole mit 2,3 Millionen Einwohnern.

„ Bei Ghana musste ich erst mal auf die Weltkarte schauen. Bei Ghana musste ich erst mal auf die Weltkarte schauen. “ Danny Schott

„Bei Ghana musste ich erst mal auf die Weltkarte schauen“, gibt Danny Schott zu. Im Nachhinein stellte er in Gesprächen mit Kollegen fest, dass Ghana stabile und demokratische Verhältnisse hat, die Kollegen regelrecht von dem Land schwärmten. Dass dort Englisch gesprochen wird, ist ein weiterer Vorteil. Sechs Monate hat er sich auf seine neue Aufgabe fachlich vorbereitet.

Im nordwestafrikanischen Land betreut Danny Schott im Projektfinanzmanagement zusammen mit einer erfahrenen Finanzmanagerin verschiedene landwirtschaftliche Projekte im Programm zur Förderung marktorientierter Landwirtschaft. Dort wird er beim Besuch von Projektstandorten nicht nur beruflich wieder Land und Menschen kennenlernen, das hat er sich auch für die Freizeit vorgenommen. Allerdings will er nicht durchgehend in Ghana bleiben, sondern zwischendurch Workshops in Eschborn, einem der beiden Sitze der GIZ, besuchen. Das wiederum bietet Gelegenheit für Besuche daheim in Ahlen.

Leidenschaftlicher Leichtathlet

„Etwas weh tut, dass ich nun erst einmal mein Engagement für Leichtathletik hintenanstellen muss“, gesteht Danny Schott. Dort war er ehrenamtlich im organisatorischen Bereich des DLV engagiert und hat auch als freier Mitarbeiter für die Sportredaktion unserer Zeitung gearbeitet. Wenn das Jahr abgelaufen ist, muss er dann schauen, wie es weitergeht. Möglich wäre auch, dass er nach dem Trainee-Programm in Ghana bleibt.