Symbolkraft über Grundschulzeit hinaus

Schon im November vergangenen Jahres hatten die Mütter des Familienzentrums Mammutschule bei Einweihung des Zentrums ihre Holzstelen, die in einem Projekt mit Künstlerin Sandra Weißenborn entstanden sind, präsentiert. Am Dienstagvormittag fanden die 30 Stelen endlich ihren Standort an der Mauer des Instrumentenhauses der Schule.

Der stellvertretende Hausmeister Klaus Watermann und sein Helfer Mark Pollmeier hatten schon am Morgen zu Schulbeginn ihr Werkzeug bereitgelegt, um die bunten Stelen mit Mustern an der Wand anzubringen. Ursprünglich sollten sie am Außenzaun ihren Platz finden, die Furcht vor Vandalismus, hatte dann aber zum Umdenken geführt. Finanziert worden war das gesamte Projekt durch VIA-Stiftung der Volksbank.

Die Vorgängerin von Familienzentrumsleiterin Denise Runge hatte das Projekt initiiert, Denise Runge übernahm es nach ihrem Amtsantritt im Juni. Der Denkanstoß war, dass die Eltern ihre eigene Schulzeit in Verbindung mit der Schulzeit ihrer Kinder bringen sollten. Neun Mütter hatten sich in der interkulturellen Gruppe zusammengetan und zunächst in einer literarischen Runde beraten, welche Zitate gut auf die unterschiedlich großen stabilen Stelen aus Douglasienholz gemalt werden sollten.

„ Menschen sind ja schließlich auch unterschiedlich. Menschen sind ja schließlich auch unterschiedlich. “ Sandra Weißenborn

Unterschiedlich groß? „Menschen sind ja schließlich auch unterschiedlich“, gab Künstlerin Sandra Weißenborn prompt die Antwort auf die Frage und betonte, das Projekt sei auch deshalb so schön gewesen, weil die Mütter mit Feuereifer dabei gewesen seien. Und so prangen nun Begriffe wie „Zusammenhalten“, „Gemeinsam sind wir stark“ oder „Freunde fürs Leben“ auf den Stelen. Aufs Holz gebracht wurden sie bei zwei Terminen im Atelier von Sandra Weißenborn.

„Die Eltern sind stolz und freuen sich, dass die Stelen jetzt installiert werden“, war auch Denise Runge am Dienstag froh, dass das Warten ein Ende hat. Zumal die Stelen ja auch eine große Symbolkraft hätten, denn die Mütter haben sich verewigt auch für die Zeit, wenn ihre eigenen Kinder die Mammutschule schon längst verlassen haben. Das sah auch Schulleiterin Elke Walter so und war froh, dass die Eltern sich auch mit so einem Projekt mit der Schule identifizieren.

Die Mammutschule wiederum wertschätze dieses Interesse, so dass die Schulleiterin einen Gewinn für alle sah: „So entsteht eine besondere Verbindung, die immer mehr greift. So funktioniert Schule.“