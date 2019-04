Eltern sollten öfter in den Spiegel sehen

Auf den ersten Blick erfüllt er jedes Klischee: Der Psychoanalytiker aus Wien trägt schwarzen Rolli zum ebenfalls schwarzen, lässig über die Schultern gelegten Janker. Er spaziert, begleitet von seinen zwei Dackeln, durch den Garten der Familienbildungsstätte und erweckt den Eindruck, er läse zur Unterhaltung gerne Sartre oder Richard David Precht .

Als Dr. Hans-Otto Thomashoff aber spricht, verfliegen die Vorurteile schnell. Lesen will er aus seinem Buch „Damit aus kleinen Ärschen keine großen werden“ nicht („Lesen können Sie doch selbst“), stattdessen liefert er einen sehr witzig bebilderten Vortrag, der damit auf unterhaltsame Art und Weise wissenschaftliche Erkenntnisse über die Gehirnentwicklung mit den Themen Erziehung und Lernen verquickt – Infotainement eben.

Der Vortrag des Multitalents – Thomashoff ist nicht nur Psychoanalytiker und Autor, sondern auch promovierter Kunsthistoriker und Naturfotograf – ist der letzte in dieser „Autoren lesen“-Saison, eine Kooperation von Volkshochschule , Familienbildungsstätte und Mayerscher Buchhandlung Sommer. Knapp 50 Menschen sind am Dienstagabend dabei – sicher auch des amüsanten Titels wegen. Mütter und Väter, aber auch zahlreiche Pädagogen wollen wissen, wie das Heranwachsen eines „großen Arschs“ verhindert werden kann und wie aus dem Nachwuchs – dem eigenen oder dem anvertrauten – ausgeglichene und empathische Erwachsene werden.

Mütter, Väter und Pädagogen stellten nach dem Vortrag Fragen zum Thema Erziehung. Foto: Sabine Tegeler

Durch sichere Bindungen, lautet die Antwort Hans-Otto Thomashoffs, die den Großteil der Zuhörer nicht überrascht haben mag. Dennoch rufen seine Ausführungen einige grundlegende Verhaltensgebote für Erziehende wieder ins Gedächtnis. Und das angereichert durch Erkenntnisse der Hirnforschung, die dank einer anschaulichen Darbietung raus aus der Theorie in die Praxis und damit ins leichtere Verstehen wandern.

Welche Schwangere denkt schon daran, dass ihr Stress sich auf die Gehirnentwicklung des noch Ungeborenen auswirkt? Dass das Stresshormon Kortisol für vorgeburtlichen Stress im Uterus sorgt? Nachdenkenswert dazu Hans-Otto Thomashoffs Anmerkung, welche Last (ungeborene) Kinder von Müttern in Kriegs- und Krisengebieten bereits tragen. Später stellt der 54-Jährige den Bezug zwischen Stress und Demenz her: Bekannt sei, dass Menschen, die viel Stress verspüren, häufiger an Depressionen erkranken. Und wer unter Depressionen leide, den treffe ein erhöhtes Demenzrisiko.

„ Kinder spüren Unehrlichkeit und lernen dann, Gefühlen nicht zu trauen. Kinder spüren Unehrlichkeit und lernen dann, Gefühlen nicht zu trauen. “ Dr. Hans-Otto Thomashoff

Ebenfalls bedenkenswert seine Ausführungen zu den Spiegelneuronen. Sie veranlassen das Kind zur Nachahmung und ermöglichen schließlich das Verstehen von Gefühlen. Deswegen, so der Referent, sei eines besonders wichtig: „Eltern sollen selber wissen, was sie für Gefühle haben.“ Sie sollten ehrlich mit sich selbst sein: „Kinder spüren Unehrlichkeit und lernen dann, Gefühlen nicht zu trauen.“ Gefühle zu verstehen, sei aber die Voraussetzung zur Impulssteuerung. Impulssteuerung wiederum sei Grundlage der Erziehung.

Dieses Gefühlslernen funktioniere übrigens nur in echten Beziehungen und nicht in virtuellen: Ein Computerbildschirm spiegele Verhalten nicht, Daumen hoch unter Postings seien keine Bindung. Eltern sei geraten, „ehrlich vorzuleben wie das Leben geht“.

Für Heiterkeit sorgt die Nachfrage eines Lehrers, der Schüler vor der Entwicklung zu „Ärschen“ bewahren will: „Welche Chancen habe ich im Nachhinein?“ Hans-Otto Thomashoffs Antwort ist deutlich: „Wenn die wollen, können die nachholen. Wenn die nicht wollen, haben Sie keine Chance.“