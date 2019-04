Wider die Gesetze der Schwerkraft

Rund 270 Besucher folgten am Dienstagabend in der Stadthalle dem Extremkletterer Alexander Huber in „Die steile Welt der Berge“, so der Titel seiner Multivisionsshow, mit der die Vortragsreihe 2018/19 der „Ahlener Zeitung“ in die Verlängerung ging. Anlass für den Zusatztermin war das 150-jährige Bestehen des Deutschen Alpenvereins ( DAV ). Deshalb waren auch der Präsident des DAV, Josef Klenner aus Wadersloh, und der Vorsitzende des Alpenvereins Beckum, der Ahlener Thomas Roßbach, gekommen. Im kurzen Interview mit „AZ“-Redaktionsleiter Peter Harke stellten sie zu Beginn die Arbeit des mit fast 1,2 Millionen Mitgliedern größten Bergsportvereins der Welt vor.

Schon vom bloßen Zusehen konnte einem dann bei den Bildern von Alexander Huber schwindelig werden. Was er treibt, ist ganz sicher nichts für Menschen mit Höhenangst. Irgendwie scheint der Bayer die Gesetze der Schwerkraft überlisten zu können, womöglich hilft ihm dabei sein Physik-Studium. Oft ohne jede Sicherung, um keine Zeit bei seinen Rekordversuchen zu verlieren, zieht er sich mit bloßen Händen die steilsten Wände hoch. Sein Ausspruch, man müsse sich halt nur immer „gut festhalten“, ließ die Zuschauer ebenso schmunzeln wie schaudern. Denn ganz so einfach ist es natürlich nicht.

Jeder Begehung geht eine akribische Vorbereitung voraus. Huber „liest“ die Routen wie andere Menschen Reiseführer, geht sie Tritt für Tritt, Griff für Griff in Gedanken durch. „Die ganze Zeit ist volle Konzen­tration gefordert“, erklärt der 50-Jährige. Auch Jahres- und Tageszeiten spielen eine große Rolle. Die Rinnen, durch die er steigt, müssen vor allem trocken sein, so dass keine Rutschgefahr besteht.

Nach einer für Laien noch vergleichsweise harmlos aussehenden Felsnadel in den Dolomiten wagt sich Huber im Vortrag an die nächste, offensichtlich größere Herausforderung: das Matterhorn. „An der Nordseite ist ein rund 30 Meter hoher Überhang“, deutete der ausgebildete Bergführer die Schwierigkeit an. Den nahm er, diesmal sehr wohl angeseilt, mit ei­nem Klettergenossen in Angriff. Doch nicht zu lauen Sommerzeiten. „Das Gestein ist hier recht brüchig, darum gingen wir im Winter, wenn der Frost alles schon zusammenhält“, erklärte Huber und schilderte eine „lauschige“ Übernachtung auf einem schmalen Felsgrat mit fantastischem Rundblick bei klirrender Kälte. „Sehr em­pfehlenswert zum Entschleunigen, Sie glauben gar nicht, wie lang eine Stunde werden kann“, gab der Bergsteiger seinen Zuhörern den Tipp, es selbst einmal zu versuchen.

Grandiose Landschaftsaufnahmen zeigte Alexander Huber aus Grönland, wohin er den Musiker Hubert von Goisern begleitet hatte. Während der sich auf ein Konzert vorbereitete, organisierte sich der „Huberbua“ einen Inuit-Führer mit Hundeschlittengespann. Die erste Besteigung scheiterte jedoch aufgrund der Witterungsverhältnisse. „Macht doch nichts“, meinte der Einheimische, „sind doch noch genug andere Berge da.“ So kam der „Klettermax“ doch noch zu seinem Erfolgserlebnis.

Nach der Pause kehrte Huber noch einmal nach Grönland zurück, diesmal nicht nur zum Klettern, sondern auch zum Fischen. Zeit, um sich ein paar – durchaus auch selbstkritische – Gedanken zum Klimawandel zu machen. Den habe es „immer schon gegeben“, meint Huber, aber die von Menschen gemachte beschleunigte Erderwärmung müsse gestoppt werden. Und da könne jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. Bei sich zu Hause habe er zum Beispiel von Heizöl auf eine Holzscheitheizung umgestellt, und zu seinen Auftritten fahre er, „wenn‘s eben geht, mit der Bahn“.

Zum Schluss nahm der Referent das Publikum mit ins Berchtesgadener Land, wo es „auch wunderschöne Berge“ direkt vor seiner Haustür gebe. Zum Beispiel den Hohen Göll (2522 Meter), in dessen Ostwand er sich allein vier Tage nach oben „gekämpft“ habe und dabei ans „absolute Limit“ gekommen sei. Für dieses „Projekt“, wie Alexander Huber seine Klettertouren nennt, hatte er mal eben die Heuernte auf dem heimischen Hof unterbrochen.

Wer am Dienstagabend Lust bekam, auf Hubers Spuren zu wandeln, kann für den Anfang einen Schnupperkurs beim Alpenverein belegen, der im Phoenix-Park in Beckum eine eigene Kletteranlage betreibt. Nur eines von zahlreichen Angeboten der heimischen DAV-Sektion, die sich anschickt, noch in diesem Jahr die Marke von 1700 Mitgliedern zu knacken.