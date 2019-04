Warum sind bei vielen öffentlichen Veranstaltungen nur wenige oder gar keine Migranten sichtbar? Dieser Frage des unterschiedlichen Kulturnutzungsverhaltens von Mi­granten will Innosozial auf den Grund gehen. Als Leiter dieses von der Glücksspirale mit 8500 Euro geförderten Projekts wurde Altbürgermeister Benedikt Ruhmöller gewonnen.

Innosozial-Geschäftsführer Dietmar Zöller war froh, Benedikt Ruhmöller für das Projekt begeistern zu können, weil dieser auch in den Migrantenkreisen angesehen sei. Zöller umriss das Projekt als Chance, die Verhaltensweisen und Ursachen zu ermitteln, warum Mi­granten viele Kulturangebote nicht wahrnehmen. „Wie können wir Kultur miteinander machen?“, will er herausfinden. Denn der Mi­grantenanteil liegt in Ahlen zurzeit bei 38 Prozent, er soll bis 2030 auf 50 Prozent steigen. Wobei der Begriff Migranten sich wiederum auf sehr unterschiedliche Herkunftsländer bezieht.

Die Kultur der Stadt möchte zur Identität Ahlens beitragen. Sie werde aber unterschiedlich wahrgenommen, hat Benedikt Ruhmöller schon jetzt festgestellt. Bei verschiedenen Veranstaltungen dominieren Einheimische, bei anderen die Migranten. Soll das kulturelle Angebot auch in den nächsten 20 Jahren einen hohen Stellenwert behalten, müsse es sich an das gesellschaftliche Umfeld anpassen. „Wir müssen erreichen, dass möglichst viele Menschen einen Zugang dazu bekommen“, wünscht sich Ruhmöller. Das Projekt soll auch dazu führen, ein Bewusstsein zu wecken, sich nicht nur in eigenen Kreisen zu bewegen.

„ Wir müssen erreichen, dass möglichst viele Menschen einen Zugang dazu bekommen. Wir müssen erreichen, dass möglichst viele Menschen einen Zugang dazu bekommen. “ Benedikt Ruhmöller

Die Gründe für aktuelle Verhaltensweisen und das Aufgreifen von Wünschen, um die Situation zu verbessern, soll in Gesprächen mit Akteuren aus der Kulturszene oder auch von Migrantenseite erkundet werden, ergänzt mit Gesprächen mit Menschen auf der Straße. Das wird am Ende ein vielfältiges Bild ergeben. Die Gespräche werden von Benedikt Ruhmöller selbst und von Praktikanten durchgeführt. Das Projekt wird von der Stadtverwaltung unterstützt.

Verschiedene Kulturen leben in Parallelgesellschaften, hat die Innosozial-Integrationsbeauftragte Hatice Yesilyaprak festgestellt. Deshalb sei das Projekt eine große Chance. In ihrem Frauentreff habe sich in Gesprächen zu diesem Thema gezeigt, dass es nicht nur Ängste, sondern auch Selbstkritik und Lösungsvorschläge gibt: „Wir müssen das gemeinsam machen, dann könnte das klappen“. Oder wie es Dietmar Zöller formuliert: „Kultur für alle mit allen – darum geht es.“

In etwa einem halben Jahr sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.