Kinder sind bewegungsmotiviert

An der Paul-Gerhardt-Schule waren eine Woche lang Igel, Elefanten, Bären und 16 weitere Tiere los! So nämlich nannten sich die Schülergruppen in der Projektwoche, in der sich alles um das Thema Gesundheit drehte. „Gesund und fit – die PGS macht mit“, hieß hier das Motto.

Zur Gesundheit gehört Bewegung und so versammelt sich die Schulgemeinde in der Projektwoche täglich zum Schulbeginn auf dem Hof, um bei fetziger Musik den Bewegungen der Sportlehrerinnen Birgit Hegemann und Ines Schröder zu folgen. Schulgemeinde kann hier wörtlich genommen werden, denn neben Kindern und Lehrerinnen machen auch einige Eltern mit.

Nach dem schwungvollen Einstieg in den Tag teilen sich die 270 Schüler dann in die „tierischen“ 19 Gruppen auf, die durch alle Jahrgangsstufen gemischt sind. Es geht in die Klassenräume oder in die Sporthalle, wo dann Kurzprojekte für jeweils zwei Schulstunden anstehen. Jeder Schüler durchläuft zwei von ihnen täglich, so dass jeder von Montag bis Freitag an zehn der 19 Projektangebote teilgenommen hat. Die haben Entspannung, Tai Chi, Pausenspiele früher und heute, Großluftkissen oder Tanz durch die Kulturen und vieles mehr zum Thema.

Warm up zu Schulbeginn. Foto: Ralf Steinhorst

Schon vor acht Jahren hat die Schule eine Projektwoche zum Thema Gesundheit mit dem gleichen Motto absolviert, wie sich Schulleiterin Julia Beier erinnert: „Gesundheitsförderung liegt uns total am Herzen.“ Das zeige sich beispielsweise auch am jährlichen Projekt 2000.

Wie notwendig das Thema ist, wird täglich schon vor Schulbeginn klar: Viele Schüler werden mit dem Auto gebracht, anstatt bewegungsfroh zu Fuß, mit Roller oder Fahrrad zu kommen. Das ungesunde Frühstück mit Süßkram im Rucksack kommt nicht selten obendrauf. „Wir wollen Bewegungsarmut bewusst machen“, hat Julia Beier mit ihrem Kollegium deshalb zum Ziel erkoren. Das kommt bei den Mädchen und Jungen gut an. Die Schulleiterin hat bei ihnen eine hohe Motivation festgestellt.

Am Freitagnachmittag ist das Schulfest dann der krönende Abschluss der Projektwoche. Weil die Stadt in den kommenden Sommerferien den Schulhof umgestaltet, laufen die Schülerinnen und Schüler in einem Sponsorenlauf unter dem Motto „Sause für die Pause“ für die Anschaffung von neuem Pausenspielzeug. Wenn‘s soweit ist, kommen auch wieder die Igel, Elefanten und Co. ins Spiel, die einzelne Projekte der Gesundheitswoche präsentieren. Und die OGS übernimmt das selbstverständlich gesunde Catering, eingeladen sind dann auch Nachbarn und Kindergartenkinder.