Annähernd 200 Mitglieder zählt der Verein. Der weiße Sport spielt auch heute noch eine große, wenn auch eher verhaltenere Rolle im Programm. Vorsitzender Josef Schlieper konnte gerade einmal 20 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Und das waren durchweg die älteren Skifreunde, die über die Geschicke des Vereins beraten sollten.

So findet sich im Jahresrückblick neben erfolgreichen Veranstaltungen auch weniger erfolgreiches, an dem der Vereinsvorstand aber gerne festhalten möchte. Positiv entwickele sich vor allem der Kinder- und Jugendsport. Allerdings sei klar, dass es schwierig ist, die Mädchen und Jungen ab einem gewissen Alter an den Verein zu binden. Die gehen dann irgendwann mit alten und neuen Freunden lieber ins Sportstudio, räumte Alfons Schlieper ein. Das werde auch beim Mittelbau des Vereins deutlich: Entweder seien die Mitglieder jung oder alt. Dazwischen gibt es so gut wie nichts – ein Problem vieler Vereine.

Die Kassenlage stellt sich insgesamt als zufriedenstellend dar. Nach einem Minus in 2017 konnte der Fehlbetrag in 2018 ausgeglichen werden, sodass die finanzielle Lage als gesund bezeichnet werden kann. Das sei nur durch vielfache ehrenamtliche Tätigkeit möglich geworden. Dennoch: Trotz eines sehr hohen Ausgabenanteils für Versicherungen und Trainergehälter werde hieran nicht gespart. „Alle Welt redet von fairen Trainervergütungen, wir haben sie und werden daran auch nicht rütteln“, meinte Schlieper.

Bei den Ergänzungswahlen zum Vorstand wurde zuvor die für ihre Kassenführung einstimmig entlastete Margret Struffert als Leiterin der Finanzen für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Dagmar Schmidt schaut ihr als neue Kassenprüferin in die Bücher. Weitere vakante Positionen konnten mangels Kandidaten nicht besetzt werden.