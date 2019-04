Der Brückenschlag von Bönen nach Ahlen ist nicht zufällig, Fritz Winter kam am 22. September 1905 in Altenbögge – heute ein Bönener Ortsteil – zur Welt. An seine Geburtsstadt erinnert in Bönen eine Fritz-Winter-Straße, das Geburtshaus selbst in Altenbögge existiert nicht mehr. Nach dem Besuch der Zeche „Westfalen“, wo Fritz Winter seine Lehrzeit und erste Berufsjahre als Grubenelektriker verbrachte, widmeten die Bönener ihr Interesse dem Fritz-Winter-Haus am Rande der Zeckenkolonie und waren sehr angetan von dem gesamten Ambiente.

Helga Gausling stellte den Gästen ihren Onkel als einen Künstler vor, dem seine Heimatstadt Zeit seines Lebens am Herzen gelegen hat. Das sei letztlich auch die Initialzündung zur Gründung dieser Einrichtung gewesen, berichtete Gausling, als Fritz Winter sie nach einem enttäuschenden Erlebnis in der Neuen Pinakothek in München mit dieser Idee konfrontiert habe. Dieses Gespräch liegt inzwischen fast fünf Jahrzehnte zurück und Fritz Winter selbst überlebte die Eröffnung seines umgebauten Elternhauses an seinem Geburtstag im Jahr 1975 nur um ein Jahr.

Die aktuelle Ausstellung zeichnet die Entwicklung des Künstlers ab den 1920er Jahren bis in die letzten Lebensjahre mit einem Schwerpunkt auf der Zeitspanne zwischen 1950 und 1970 nach. Für die Gäste aus Bönen war es eine eindrucksvolle Begegnung mit dem Werk eines bedeutenden Künstlers der Nachkriegszeit, das auch mit ih­rem Heimatort zu tun hat.