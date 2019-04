Defizit geringer – trotzdem keine Entwarnung

Ahlen -

Die Haushaltssituation Ahlens bleibt weiterhin angespannt, auch wenn Kämmerer Dirk Schlebes für das Jahr 2017 teilweise Entwarnung geben kann. In der Ratssitzung am Dienstag hatte er von der erfreulichen Entwicklung berichtet, dass die Ergebnisrechnung für 2017 um 1,9 Millionen Euro besser ausgefallen war als geplant. Infolgedessen habe sich das Defizit von ursprünglich 3,7 Millionen auf 1,8 Millionen Euro reduziert. Als Gründe führte Schlebes höhere Einzelzuweisungen des Landes für die Umgestaltung des Berliner Parks an.