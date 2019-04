Jens Degen baut die Vögel

Das 325-jährige Bestehen des Schützenvereins Dolberg im Jahr 2020 zieht schon jetzt seine Kreise, das Stadtschützenfest am 2. Juni gilt dafür als inoffizieller Auftakt. Da es direkt an das Schützenfest vom 30. Mai bis 1. Juni anschließt, werden auch zwei Adler-Geschwister für die Vogelstange benötigt. Das Vogelbaurecht hat sich Jens Degen bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend ersteigert.

Der Saal Ostermann war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Schützen zeigten sich gut gelaunt. Auch weil sie zehn neue Nachwuchsschützen aufnahmen, die sich vorstellten. „Ich trete ein, denn das gehört zu Dolberg dazu“, begründete beispielsweise Max Bäumer unter großem Beifall seinen Entschluss. Der Verein zählt somit jetzt 716 Mitglieder. Ein letztes Kapitel fügte Schießwart Jürgen Holtmann kündigte schon mal das Pokal- und Preisschießen am 5. Mai ab 18.30 Uhr bei Ostermann an.

Das gilt als „Warm up“ fürs Schützenfest Ende Mai. Bis dahin müssen noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Im Bereich der Sektbar erhält die Mehrzweckhalle noch eine Tür als weiteren Fluchtweg. Am alten Friedhof werden die Avantgardisten im ehrenamtlichen Engagement die Sandsteinplatten am Ehrenmal neu verlegen. Auch müssen die Schießstände zum Luftgewehrschießen neu abgenommen werden. Zum Königsball kündigte der Vorsitzende Hans Droste mit „Final Edition“ eine neue Band an. Das Team des Kinderschützenfestes hat nach der Neuorganisation im vergangenen Jahr weitere Ideen entwickelt. Am Samstagnachmittag läuft zudem der Austausch der Patenschaftsurkunden mit der Ausbildungsunterstützungskompanie des Aufklärungsbataillon 7 der Westfalenkaserne. Die Soldaten werden auch am großen Zapfenstreich teilnehmen. Für das Schützenfest wurden 13 Ordnungsoffiziere in ihrem Amt bestätigt.

„Wir hatten eine sehr gute Besucherzahl“, zeigte sich Hans Droste nach der Umwandlung des Advents- zum Neujahrskaffee erfreut. Auch der Ablauf des Jubiläumsschützenfestes 2020 stehe bereits in groben Zügen. Hier wird das Luftwaffenmusikkorps zu einem Benefizkonzert aufspielen. Zum zehnjährigen Bestehen des Artilleriezugs richtet die Abteilung am 7. September ein Treffen der Waldecker Kanoniere aus.

„Nutzt die Niedrigzinsphase, um den Vogelbau zu finanzieren“, stachelte Auktionator Philip Rödelbronn zum Ende der Versammlung die Schützen bei der doppelten Vogelversteigerung an. Mit Erfolg. Denn mit dem hohen Betrag von 403 Euro sicherte Jens Degen sich nach hartem Ringen dieses Recht.