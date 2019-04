Sie demonstrieren auch für die Zukunft und die Umwelt, aber ganz praktisch. Das „Green Team“, das vom Stadtteilbüro vom ins Leben gerufen wurde, besteht aus 15 Jugendlichen von 13 bis 16 Jahren. Die erste Aktion war am Samstag das Müllsammeln im Zechenpark. Da kam einiges zusammen – und das wenige Wochen nach „Ahlen putz(t) munter“. Die Gruppe legte aber auch ein Beet an, das sich als farbenfroher Tupfer im Zechenpark am Spielplatz zeigt. Es soll aber nicht nur schön aussehen, sondern auch nützlich ein. So wurden auch Wildblumen für Insekten ausgesät.

Die Aktionen werden von der Mieter-Interessengemeinschaft und der Wohnungsgesellschaft Vivawest unterstützt. Das „Green Team“ hat sich die Aufgabe gestellt, ökologisch sinnvolle Projekte im Ostenstadtteil zu verwirklichen.

Nach Abschluss der Aktion im Zechenpark stellte der Leiter des Stadtteilbüros, Hermann Huerkamp , die Gruppe vor. Mit dabei waren 13 Jugendliche sowie Bruno Kolekta (Mieter-Interessengemeinschaft) und Wilfried Born (Vivawest).

„Wir möchten gerne ins Handeln kommen“, erklärte Huerkamp. Schon seit einem Jahr beschäftige man sich mit diesem Projekt und habe sich über Ähnliches in anderen Städten informiert. Als Aufruf für das „Green Team“ in Ahlen haben Beya Demir und Dilara Arslan einen Flyer erarbeitet. Dabei hob Hermann Huerkamp den Ideenreichtum aller Gruppenmitglieder hervor. „Eine gute Aktion. Hut ab!“, kommentierte Wilfried Born den Einsatz der Mädchen und Jungen. „Wir haben viel Müll gefunden, darunter sogar einen Staubsauger“, berichteten die nach getaner Arbeit. Wie Hermann Huerkamp verriet, gab es zum Abschluss noch eine kleine Belohnung für die Jugendlichen.