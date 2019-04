Erfolgsrezept: Erleben und Anfassen

Auch wenn der Sonntag bei der „Ahlener Woche“ gemeinhin als der stärkste Besuchstag gilt, waren die Aussteller schon am Samstag mit Andrang und Interesse zufrieden. Dem Publikum boten die Stände auch ein breites Spektrum an Informationen und Angeboten.

„Erleben und Anfassen“ nannte „Expert-Promedia“- Geschäftsführer An­dreas Frenz das Rezept, um sich in ansprechender Form zu präsentieren. So verliehen die Stadtwerke der Elektromobilität mit einem „Tesla X“ sprichwörtlich Flügel, denn das Fahrzeug von Kooperationspartner E-Wald verfügt über Flügeltüren zum Einstieg für die Fondpassagiere. Nicht zu viel „Gas“ zu geben, war nebenan auf der Carrera-Bahn ratsam. „Man muss mit sehr viel Gefühl fahren“, hatte nicht nur Petra Tripp Mühe, ihren kleinen Flitzer in der Bahn zu halten. Die Rennautos wurden durch Muskelkraft auf dem Indoor-Bike angetrieben.

Werbetechnik und Stickmaschine

Warum sich nicht mal ausgefallene Gartenmöbel, zusammengesetzt aus Europaletten, zulegen? Bei der Beckenz GmbH gab es die puristisch wirkenden Garnituren zu bestaunen. „Wir sind zum zweiten Mal hier“, war Verkaufsleiter Ludwig Brinkkötter in guter Gesellschaft anderer Aussteller. Als Neuling war dagegen Werbetechnik Abel vertreten. Hingucker war hier ein Fotomotiv-Lochblech aus Corten­stahl. „Ich würde gern mal ein Ahlener Motiv umsetzen“, sagt Geschäftsführer Sascha Abel, nachdem von ihm schon ein Lochblech mit Kogge-Motiv in der Elbphilharmonie in Hamburg hängt. Während er das erzählt, fragt ein Besucher dazwischen: „Wenn ich euch ein Bild geben würde, macht ihr das für mein Wohnmobil größer?“ Kein Problem...

8. Neue Ahlener Woche 1/31 Den Messebesuchern wird auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz eine Menge geboten. Foto: Peter Harke

Nebenan zeigen Judith Siwon und ihre Mutter Ingrid Schwienhorst-Meier , dass der bekannte Ahlener Kostümverleih mehr kann als nur Menschen zu verkleiden. Nach dem Motto „Gib Stoff – wir besticken“, setzen sie an ihrer Stickmaschine persönliche Merkmale auf Stoffteile. „Die Menschen wollen heute alles individuell haben“, sieht Ingrid Schwienhorst-Meier einen Trend.

Die „Kabellos“ aus Hamm Foto: Peter Harke

Sich zu präsentieren, bekannt zu machen, ist auch David Kreher mit seinen Hörsystemen und Frank Krümmer vom Anno-Verlag wichtig. „Eine Autorin kannte uns noch nicht und will demnächst wieder auf uns zukommen“, schien sich für den Verleger eine neue Verbindung aufzutun. „Hier haben wir Kontakt zu Privat- und Geschäftskunden“, hat sein Standpartner Klaus Hustemeier von Stegt Druck den großen Vorteil der Gewerbeschau entdeckt.

Bärchenrätsel und 3D-Drucker

Die „WN“ ließen dagegen im Gewinnspiel die Besucher rätseln, wie viel Bärchen sich wohl in einem Glaswürfel befinden. Wer wollte, konnte aber auch kickern oder „Vier gewinnt“ spielen. Die Verbraucherzentrale verband E-Mobilität mit eigenem, durch Fotovoltaik erzeugten Strom und versuchte so die Skepsis gegenüber der Energie der Zukunft zu senken. Erstmals dabei war der Industrieverbund Ahlen mit acht in Ahlen ansässigen Unternehmen. „Kannst du dir Ahlen ohne Industrie vorstellen?“, fragten hier Jörg Arntzen (DOW) und Thomas Heuser (herotec) in Anbetracht der Tatsache, dass die Ahlener Industrie interessante und zukunftsträchtige Ausbildungs- und Arbeitsplätze bietet. Am 3D-Drucker zeigten sie zudem, wie die Zukunft in der Branche aussieht. „Nur gemeinsam sind wir stark“ war auch die Botschaft der Kaufleute von Werbegemeinschaft Ahlen. Die Überraschungstüten mit allerlei nützlichen Dingen und Gutscheinen fanden bei den Besuchern dankbare Abnehmer.

An der frischen Luft zeigten sich die Vorhelmer Gewerbetreibenden, ebenfalls gemeinschaftlich. „Vorhelm ist eine massive Kraft und eben kein kleiner Stadtteil“, verdeutlichte Sprecher Guido Keil. Ein paar Meter weiter flogen unterdessen bemannte BMX-Räder durch die Luft. Ihre Piloten Mathias und Kalle schien der Nervenkitzel kalt zu lassen.

Ahlen-Schokolade aus dem Weltladen. Foto: Peter Harke

Groß vertreten waren der Landwirtschaftlichen Ortverbände Ahlen, Dolberg und Vorhelm mit den Landfrauen. „Wir wollen Landwirtschaft authentisch darstellen“, wollte Dolbergs Ortslandwirt Hubert Steinhoff den Kontakt zu den Konsumenten intensivieren. Dazu wurde ein Vorführstall mit fünf lebendigen Ferkeln genauso aufgebaut wie ein Infomobil mit Wettmelkmöglichkeit an einer lebensgroßen Kuh und einem Trecker-Fahrsimulator. Den hatte der junge Besucher Diego Longo gleich ausprobiert. „Ich habe ein paar Mal einen Unfall gebaut“, sah er noch Verbesserungsbedarf bei den Fahrkünsten, gab sich aber dennoch zufrieden. Wie die Aussteller der „8. Neuen Ahlener Woche“. Der einhellige Tenor lautete: Es hat sich gelohnt.