„Was Ahlen so auf die Beine stellt“

Am Samstagabend war die Stimmung auf der „8. Neuen Ahlener Woche“ auf dem Tiefpunkt. Jedenfalls bei den BVB-Fans unter den Ausstellern, die sich erwartungsfroh vor einigen großen Bildschirmen in den Zelten versammelt hatten, um dann fassungslos mit ansehen zu müssen, wie die Dortmunder im Bundesliga-Topspiel vom FC Bayern regelrecht vorgeführt wurden. Die Standparty bei Dachdecker Behrens war jedenfalls nach dem Schlusspfiff schnell zu Ende.

Über Fußball wollte Hans-Edgar Behrens denn auch am Sonntag gar nicht mehr sprechen, umso lieber aber über einen anderen „Klassiker“, die „Ahlener Woche“. Deren Neuauflage hatte er vor fünfzehn Jahren maßgeblich mit angestoßen, und darum war es für ihn selbstverständlich, auch diesmal wieder mitzumachen. Obwohl er eigentlich in der Firma genug zu tun hätte. Die Auftragsbücher sind voll. Mit „Friederike“ sei man durch, jetzt würden die Spuren von Sturm „Eberhard“ abgearbeitet. Nach und nach. Manche Kunden kämen nur zum Stand, um zu fragen: „Wann kommt ihr?“ Aber mit einem Mojito oder Caipirinha verfliegt schnell jeder Ärger – Behrens hat eigens ei­nen professionellen Barkeeper engagiert. Allein am Samstag habe der bestimmt 200 Cocktails gemixt und sei anschließend „gar“ gewesen.

Königliches Wetter trug seinen Teil zum Erfolg der NAW bei. Foto: Peter Harke

Auch Michael Schüttpelz erlebt seine Premiere auf der „NAW“ als „ganz schön anstrengend“. Aber er sei „froh, dass wir das hier gemacht haben“. Denn nun gebe es etliche Ahlener weniger, „die uns noch nicht kennen“, sagt der Busunternehmer, der sich erst vor zwei Jahren selbstständig gemacht hat. Hety Rehbaum vom „Weltladen“ – auf dem Rosenbaum-Platz sind sie an diesem Wochenende Nachbarn – hat ihn schon längst in ihr Herz geschlossen, denn Schüttpelz schenkt fair gehandelten Kaffee an seine Fahrgäste aus. „Und unsere Ahlen-Schokolade ist fast ausverkauft“, meldet Hety Rehbaum stolz.

Kochkunst mit Marco Zingone. Foto: Ralf Steinhorst

Spielwarenhändler Markus Schier bekommt seinen Lkw zwar bis Sonntagabend nicht ganz leer, das Lachen aber trotzdem nicht aus dem Gesicht. „Wir haben ja wohl den Papst in der Tasche“, meint er mit Blick auf das nahezu perfekte Wetter. Nach verhaltenem Beginn am noch ziemlich kühlen Freitag hatte der Zulauf mit steigendem Thermometer am Samstag schon spürbar zugenommen, und am Sonntagnachmittag war das Messegelände dann richtig voll. Die Landfrauen stellten ihre Tische aus dem Zelt nach draußen, der „Hof Münsterland“ baute eine zusätzliche Grillstation auf, und die Besetzung in den Kassenhäuschen wurde verstärkt.

8. Neue Ahlener Woche 1/31 Den Messebesuchern wird auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz eine Menge geboten. Foto: Peter Harke

Am Ende hatten 8500 Besucher die beiden Eingänge passiert, etwa tausend mehr als vor zwei Jahren. Jörg Hakenesch ist aber nicht nur deshalb „gut zufrieden“. Ihn freut vor allem auch das Lob, das er von einigen auswärtigen Gästen gehört hat, „was Ahlen so auf die Beine stellt“. Das Kompliment will der Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) aber an die Aussteller weitergeben, die sich große Mühe mit der Präsentation ihrer Angebote gegeben hätten. Sehr ansprechend, zum Teil „hochwertig“, findet auch Hans-Edgar Behrens, sei das gewesen, und vom Publikum, das nicht nur aus „Sehern und Sammlern“ bestanden habe, entsprechend honoriert worden. „Die Leute waren interessiert, wir haben viele gute Gespräche geführt.“ Auch, aber nicht nur über Fußball oder Sturmschäde n.