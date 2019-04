Angus‘ „Enkel“ in Schuluniform

Als der tiefklingende Glockenschlag „Hells Bells“ ankündigt, schnellen Dutzende Smartphones in die Höhe und filmen das Geschehen auf der Bühne mit. Allerdings bearbeitet dort nicht AC/DC-Gitarrist Angus Young seine Gibson Les Paul, sondern Klon Nick Young von der Tribute-Band „We Salute You“. Covergruppen filmen – geht das nicht zu weit? Wenn sie das Original für einen Abend nahezu vergessen lassen, auf keinen Fall.

Sehr gut gefüllt, aber nicht ganz ausverkauft ist die Stadthalle am Freitagabend. Der Großteil der Gäste ist mit der 1973 in Australien gegründeten Band groß geworden. Auch wenn sich jüngere Semester im Saal tummeln, dürfte der Altersdurchschnitt weit über 40 Jahre liegen. Doch auch im Alter lässt es sich gut rocken. Gitarrenriffs, die einen mindestens zum Mitwippen, wenn nicht gar zum kompletten Ausrasten bringen, haben die Brüder Angus und Malcolm Young in ihrer Karriere mehr als genug geschrieben.

Vollkommen authentisch bringen „We Salute You“ den AC/DC-Kosmos für gut zwei Stunden auf die Bühne. Das fängt mit einer ganzen Armada an Marshall-Verstärkern an und hört mit den Kanonen auf. Weitere Garanten für eine gute Hardrock-Show sind Grant Foster und Nick Young: Sänger Foster hat Gestik und Mimik seines Vorbilds Brian Johnson komplett verinnerlicht, und stimmlich ist ebenfalls kaum ein Unterschied auszumachen. Gitarrist Nick Young könnte sowohl vom Alter als auch vom Aussehen als Enkel von Angus Young durchgehen. Die obligatorische Schuluniform passt ihm hervorragend.

Die Songauswahl lässt keine Wünsche offen: „Back In Black“ vom gleichnamigen Album als Einstieg ist ebenso gut gewählt wie die folgenden „Big Jack“ und „Shoot To Thrill“. Spätestens jetzt bebt die Stadthalle.

Dass die Musiker von „We Salute You“ ihr Programm nicht bloß routiniert abspulen, lässt sich an den Gesichtern von Gitarrist Kili Locke, Bassist Baba Hail und Schlagzeuger Erwin Rieder ablesen: Stets umspielt ein verschmitztes Lächeln ihre Münder, während sie im Hintergrund das wuchtige Klangfundament für Foster und Young legen.

Sänger und Gitarrist sind stets auf Tuchfühlung zum Publikum. Beide Parteien beflügeln sich gegenseitig: Die Musiker glänzen mit Spielfreude, die Fans mit Textsicherheit und Enthusiasmus. „Thunderstruck“, „Highway To Hell“ und „T.N.T“: Die Fäuste werden gen Stadthallendecke gereckt und die Zeilen lauthals mitgesungen.

Die Messe ist fast gelesen, als „We Salute You“ die Granate „Let There Be Rock“ aus der Hüfte schießen, das Evangelium des Hardrock, das so manchen in der Stadthalle in Ekstase versetzt. So auch Gitarrist Nick Young: Kurzerhand nimmt er ein Bad in der Menge, läuft quer durch den Saal, schüttelt unentwegt seine braune Mähne und bearbeitet gleichzeitig seine Gibson Les Paul. Beeindruckend! Der Rausschmeißer ist, wie sollte es anders sein, „For Those ­About To Rock (We Salute You)“. 21 Kanonen befinden sich jetzt auf der Bühne, und zum Finale quillt aus allen Rauch. Mit lautem Jubel dankt das Publikum der Band, die für 2020 ihre Rückkehr nach Ahlen ankündigt.