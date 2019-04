Suizid ist keine Frage des Alters

Die „Woche für das Leben“ ist eine der bundesweit größten gemeinsamen Aktionen der katholischen und evangelischen Kirchen in Deutschland. Zum 20. Mal werden sich wieder zahlreiche Institutionen aus Ahlen und dieses Mal auch aus der Region vom 4. bis 11. Mai daran beteiligen. Denn zu dem Thema „Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern.“ können diverse Organisationen und Einrichtungen fachliche Beiträge leisten.

Die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der evangelischen Kirche weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich zirka 10 000 Menschen jährlich das Leben nehmen, weil sie in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen, weil sie verzweifelt sind. Gerade in diesen Situation sind die Notfallseelsorge, das Rochus- Hospital in Telgte, die Telefonseelsorge Hamm und der trauernde Kinder begleitende Verein „Sternenland“ in Telgte als fachliche Beratungsstellen willkommene neue Partner der „Woche für das Leben“. „Uns alle eint eine gewisse Haltung“, stellte Kooperationssprecher Jürgen Ribbert-Elias bei der Vorstellung des Programms am Montagvormittag in den Räumen der Hospizbewegung heraus.

Dort wird auch die Auftaktveranstaltung am Sonntag, 5. Mai, um 14 Uhr stattfinden. Der Eröffnungsandacht folgt eine Präsentation des Hospiz- und Palliativzentrums sowie des Vereins „Sternenland“, aber auch die anderen Kooperationspartner sind mit Infoständen vertreten.

Das Suizid-Drama „Veronika beschließt zu sterben“ auf Grundlage des gleichnamigen Romans von Paulo Coelho schließt sich am Dienstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr im „Cinema Ahlen“ an. Hauptdarstellerin im Film ist Sarah Michelle Gellar, bekannt aus der Fernsehserie „Buffy“, Pfarrer Willi Stroband stimmt auf den Film ein.

Ein Diskussionsabend mit dem Thema „Depressionen – Suizid – Suizidverhinderung – Unterstützungsangebote“ findet am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr in der Cafeteria des St.-Franziskus-Hospitals statt. Dr. Achim Allroggen vom Rochus-Hospital und Petra Schimmel von der Telefonseelsorge Hamm werden Kurzimpulse geben. An wen können sich junge Menschen wenden, wenn sie verzweifelt sind? Hier soll die „Tour de Chance“ am Freitag, 10. Mai, um 15 Uhr Elf- bis 14-Jährigen Anregungen geben. So werden verschiedene Unterstützungsangebote in Ahlen angesteuert. „Wir hatten auch in den letzten Jahren Kinder mit Suizidgedanken bei uns“, stellte Heike Gründken vom „Lunch Club“ die Notwendigkeit des Angebots heraus.

Die Veranstaltungswoche schließt mit der meditativen Andacht mit Gedenken für durch Suizid Verstorbene und Angehörige am Samstag, 11. Mai, um 16.30 Uhr in der Kapelle des St.-Franziskus-Hospitals mit Pfarrerin Katrin Naechster ab. Die Hospizbewegung wird in weiteren Veranstaltungen am 15. Juli und 26. August jeweils um 19.30 Uhr in ihrer Sommerakademie auf das Thema Suizid eingehen. „Auch in diesem Jahr hat es in Ahlen schon Suizidtote gegeben – Suizid ist keine Altersfrage“, betonte Jürgen Ribbert-Elias zum Abschluss.