Zweimal Tedi in einer Fußgängerzone? Nicht mehr lange. Takko kehrt zurück und übernimmt – was für ein amüsanter Zufall – die kleine Tedi-Filiale an der Oststraße 14. Erst im Herbst hatten sich die Telgter Textilisten aus der Oststraße 19 zurückgezogen. Danach übernahm Tedi die Leerstände Takko und dm für einen XXL-Store.

„ Die Rückkehr war von Anfang an geplant. Die Rückkehr war von Anfang an geplant. “ Katharina Petermann

„Die Rückkehr war von Anfang an geplant“, bestätigt Katharina Petermann aus der Takko-Kommunikationsabteilung. „Wenn wir mit Filialen wie in Ahlen zufrieden sind, wollen wir auch wieder zurück.“ Die Eröffnung ist für Ende Mai geplant – auf 320 Quadratmetern Fläche. 20 mehr als vorher schräg gegenüber.