Trend zu Gemeinschaftsständen

Er sei „hochgradig zufrieden“ mit dem Verlauf der „8. Neuen Ahlener Woche“, so der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) am Montag im Gespräch mit der „AZ“. Und das nicht nur, weil etwa tausend Tickets mehr verkauft wurden als vor zwei Jahren, so dass insgesamt 8500 Besucher gezählt werden konnten.

8. Neue Ahlener Woche 1/31 Den Messebesuchern wird auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz eine Menge geboten. Foto: Peter Harke

„Es hat dem Publikum sehr gefallen, was geboten wurde“, hat Hakenesch wahrgenommen. Die Investitionen in die Aufenthaltsqualität hätten sich bemerkbar gemacht: „Die Leute bleiben länger.“ Auch er selbst fand „beeindruckend“ und zollt den Ausstellern „Respekt dafür, was die aufgezogen haben“. Stellvertretend nennt der WFG-Chef den Gewerbeverein Vorhelm und die Landwirtschaft. In Gemeinschaftsständen, mit denen sich auch die Kaufleute und der Unternehmensverbund „Industrie Ahlen“ präsentierten, sieht er einen Trend. „Das ist vielleicht genau der richtige Weg, um mehr Firmen die Teilnahme zu ermöglichen, wenn‘s nicht jeder alleine machen muss, sondern es von mehreren gestemmt wird.“ Der zeitliche, personelle und finanzielle Aufwand für zweieinhalb Tage sei durchaus nicht ohne.

Dennoch hat Jörg Hakenesch den zwischenzeitlich aufgekommenen Gedanken nun schon wieder verworfen, die Gewerbeschau vielleicht nur noch alle drei oder vier Jahre zu veranstalten. Das Wochenende habe ihm gezeigt: „In zwei Jahren können wir‘s wieder machen.“ Das sei auch der einhellige Tenor bei den Beschickern gewesen. So stehe aus seiner Sicht einer „9. Neuen Ahlener Woche“ 2021 „nichts im Wege“. Aber klar sei auch: „Wir müssen uns immer wieder etwas Neues einfallen lassen.“