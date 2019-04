Neuer Bufdi gesucht

Die Schule ist beendet und es gibt noch keinen genauen Plan, wie es weitergehen soll? Da hat das Bürgerzentrum Schuhfabrik eine gute Perspektive für junge Menschen. Hier gibt es die Möglichkeit, am Bundesfreiwilligenprogramm teilzunehmen. Seit 2011 nutzten schon viele junge Frauen und Männer den Freiwilligendienst in der Schuhfabrik, um Ideen für die berufliche Zukunft zu bekommen und die Zeit bis zum Ausbildungs- oder Studienbeginn sinnvoll zu überbrücken.

Dominik Baumeier ist seit sechs Monaten der aktuelle Bufdi und damit Teil des Teams im soziokulturellen Zentrum. Sein Aufgabenfeld umfasst die Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen, die Betreuung und Promotion von Events, hausmeisterliche Tätigkeiten, Renovierungen, Botengänge, Teilnahme an Teamsitzungen und an der Jahrestagung. Dominik kommt aus Oelde und kannte die Schuhfabrik vorher nicht, bis ihm sein Bruder riet, sich dort für das Bundesfreiwilligenjahr zu bewerben. Mittlerweile ist er nicht nur voll in das Team integriert, sondern kennt sich auch in Ahlen sowohl örtlich als auch politisch-kulturell immer besser aus.

Die Organisation „Internationale Jugendgemeinschaftsdienste“ (kurz IJGD) vermittelt die Bufdis für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, in dem der gemeinnützige Verein Schuhfabrik Mitglied ist. Stefanie Sudkamp vom IJGD betreut als Regionalkoordinatorin die Schuhfabrik und die Bufdis. Am Dienstag war sie zu einem turnusgemäßen Reflexionsgespräch vor Ort. Dabei betonte Dominik Baumeier, wie wichtig es für ihn ist, in der Schuhfabrik verschiedene arbeitsrelevante Sparten, Themen und Aufgaben kennenzulernen und sich in vielen unterschiedlichen Bereichen ausprobieren zu können. „Am Anfang war es viel Neues, aber mittlerweile bin ich richtig gut drin und es macht echt Spaß“, lautet seine Selbsteinschätzung.

Zum 1. August sucht die Schuhfabrik jetzt neue Bundesfreiwillige. Entgegen dem Trend sollten sich Interessierte nicht zu spät bewerben, denn dann könnte die Stelle schon besetzt sein. Der Bundesfreiwilligendienst steht Männern und Frauen jeden Alters nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht offen. Der Einsatz dauert in der Regel zwölf, mindestens sechs und höchstens 24 Monate. Der Bundesfreiwilligendienst ist grundsätzlich vergleichbar mit einer Vollzeitbeschäftigung. Sofern die Freiwilligen älter als 27 Jahre sind, ist auch Teilzeit von mindestens 20 Wochenstunden möglich. Die Freiwilligen werden gesetzlich sozialversichert. Die Eltern erhalten Kindergeld. Das Taschengeld hat eine einheitliche Obergrenze von 330 Euro.

Wer sich bewerben will, meldet sich in der Schuhfabrik bei Christiane Busmann, Telefon 30 05, Mail info@schuhfabrik-ahlen.de.