Eng sieht‘s aus. Und weil zwischen neuer Farbe und gar nicht ganz so alter kaum noch ein Fahrzeug passt, werden Markierungen am Bahndamm, die erst im Sommer aufgetragen wurden, wieder abgefräst und korrigiert. Darunter die separate Mittelspur für Radfahrer. Das ist Aufgabe der Firma Fahrbahnmarkierungen Schomaker aus Emsdetten, die in dieser Woche die Südspange mit frischer Farbe in Form bringt.

Zwischen Buschhoff-Kreisel an der Hammer Straße und dem Ovalkreisel am Gebrüder-Kerkmann-Platz wurden am Dienstagnachmittag letzte Vormarkierungen aufgetragen. Die zeigen, dass Fahrräder fortan auf ganzer Strecke auf die Straße gehören. Zudem werden Mittelmarkierungen auf neuem Asphalt zwischen Wersebrücke und der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße aufgetragen. Durchgezogene Linien zeigen dann auch Weiß auf Grau, dass ein Abbiegen in den Alten Hof nicht mehr möglich ist.