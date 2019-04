Geradeaus noch Luft für Linksabbieger

Wenn der Abfluss mal verstopft ist. . . – Auf dem Konrad-Adenauer-Ring erweist sich der Knotenpunkt Kapellenstraße inzwischen als Rohrkrepierer. Weil links nicht genug abfließt, müssen auch die, die nach rechts oder geradeaus wollen, warten. Das Problem ist erkannt. Stadt und Straßen.NRW arbeiten an einer Lösung, für die es – ganz aktuell – eine Idee gibt. Nicht mehr und auch nicht weniger.

Ahlens innerstädtische Umgehung: eigentlich dafür da, um Verkehr flott um die Stadt zu führen. Zu Spitzenzeiten fließt es aber nur zähflüssig, wenn überhaupt! Dickster Bremsklotz: der Linksabbieger in die Kapellenstraße. Allmorgendlich in den Stunden des Berufsverkehrs die gleichen Szenen: Stillstand bis zurück zur Kreuzung Parkstraße. Wer es eins weiter bis zum Abzweig Richard-Wagner-Straße geschafft hat, setzt den Blinker und verkürzt durch das Wohnquartier. Und das soll – nach den Osterferien – an dieser Stelle probeweise abgeklemmt werden. Mit einer provisorischen Sperre, die es dann nur ermöglicht, bis zum Hugo-Stoffers-Seniorenzentrum zu kommen. Was die Ringsituation weiter verschärfen dürfte.

Über Bordstein und Bürgersteig geht‘s auch weiter... Foto: Ulrich Gösmann

Robert Reminghorst , stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, hat beide Problempunkte im Blick. In der Vorwoche habe es mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW ein weiteres Gespräch über den Knotenpunkt Ring / Kapellenstraße gegeben: „Wir überlegen, den Kreuzungsbereich neu zu gestalten“, sagt Reminghorst. „Doch das ist nur eine Idee, die geprüft wird.“

Luft sehen Stadt und Straßen.NRW auf der Geradeaus-Spur, die direkt ins Wohngebiet Hohle Eiche führt und zunehmend von auswärtigen Autofahrern genutzt wird, um schneller in Richtung Hamm und Autobahn zu kommen. Die Idee ist eine simple: die Geradeausspur auch für Linksabbieger öffnen. Dann würden es deutlich mehr Fahrzeuge während einer Grünphase auf die Kapellenstraße schaffen. Ähnlich, wie am Knotenpunkt Ring / Warendorfer Straße. Problem allerdings: wie dann wieder zusammenfinden? Reminghorst: „Der Grünstreifen an der Kapellenstraße müsste Straße werden.“ Die eine gewisse Länge haben müsse, damit sich alle wieder auf eine Spur einfädeln können. An eben dieser Idee werde gerade gearbeitet.

Im Grünen der Kapellenstraße wäre Platz für eine Einfädelungsspur. Foto: Ulrich Gösmann

Konkreter die Pläne für die Richard-Wagner-Straße, die die Abflussprobleme des Rings Werktag für Werktag zu spüren bekommt. Der im März 2018 bei einer Anwohnerversammlung angekündigte Probelauf einer Sperrung der Zufahrt zum Ring soll nach den Osterferien angegangen werden. Robert Reminghorst setzt ihn auf maximal drei Wochen an. Dann wird gezählt. Um aktuelle Vergleichswerte zu haben, wurden bereits in der vergangenen Woche noch einmal Zählkästen positioniert. „Aus der Differenz können wir dann den Durchgangsverkehr ermitteln“, erklärt der Projektbegleiter. Und betont aber auch das: Sollte der Ring kollabieren, werde der Versuch vorzeitig abgebrochen.

Die Stadt zählt auf der Richard-Wagner-Straße. Foto: Ulrich Gösmann

Mit dem Ausbau von Mozart-, Beethoven- und Schumannstaße wird sich die Testphase übrigens nicht überschneiden. Reminghorst: „Im Musikerviertel gehen wir davon aus, dass wir, wenn es gut läuft, die Aufträge im Mai vergeben. Und dann kann es hoppla hopp losgehen.“