Fahrverbote würden Existenz bedrohen

Ahlen -

Was Adrian Blaschke am meisten auf die Palme bringt, ist die „Arroganz“ bei VW. Er finde in Wolfsburg kein Gehör. Das will sich der Inhaber des Krankentransportunternehmens „SaniTrans“ jetzt mit einer Klage auf Rückabwicklung der Kaufverträge für insgesamt zehn Dieselfahrzeuge verschaffen.