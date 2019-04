Vier Jahre lang waren sie in Ahlen aktiv – die Innenstadtkoordinatoren. Jetzt geht das Projekt, das einst mit dem Masterplan Ahlener Innenstadt seinen Anfang nahm, zu Ende.

Im Stadtwachtbüro zwischen Bahnhof und Fußgängerzone angesiedelt, wirkte das Team mit Horst Hücking, Johanna Nolte , Thomas Weyland und Gaby Schulten oft unbemerkt im Hintergrund, führte Gespräche, informierte und organisierte Förderungen aus dem Fassaden- und Hofflächenprogramm oder aus dem City-Verfügungsfonds.

In die Öffentlichkeit traten die Innenstadtkoordinatoren aber immer, wenn‘s um die Bürgermeinung ging: bei der Aufstellung der Bänke in der Fußgängerzone nämlich, bei der Gestaltung des Marktplatzes und nicht zuletzt bei der Auswahl der „Tapete“ für die Bahnunterführung zum Kerkmann-Platz. Und das Team erfuhr von Mal zu Mal mehr Zuspruch, wie Horst Hücking beim Abschiedstermin am Mittwoch im Stadtwachtbüro zurückblickte: „Bei der Möblierung der Fußgängerzone haben wir 600 Stimmkarten zurückbekommen, beim Marktplatz 900 und bei der Bahnunterführung schon 1500.“ Man merke, so Hücking weiter, „dass das etwas ist, wo die Leute gerne mitmachen“.

Nicht ganz so erfolgreich, das räumte der Stadtkoordinator ein, sei man bei der Nordstraße gewesen: „Wir haben Gespräche geführt, es ist uns aber nicht gelungen, daraus Aktivitäten herbeizuführen.“ Die Nordstraße liege problematisch – mitten in der Innenstadt und doch irgendwie daneben.