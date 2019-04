Es gibt noch was zu tun auf der außerstädtischen Dolberger Straße: Der Landesbetrieb Straßen.NRW bestätigte am Donnerstag weitere Nachbesserungsarbeiten, nachdem in den vergangenen Tagen schadhafte Stellen mit Signalfarbe markiert worden waren. Konkret gehe es um die Ausbesserung von Dichtungen, so Sprecherin Sandra Beermann . Was an einem Nachmittag zu schaffen sei.

Darüber hinaus hätten die Kollegen den Wellengang im Blick, der seit Fertigstellung der 3,8 Kilometer langen Strecke in der ersten Hälfte zwischen Ahlen und Dolberg spürbar ist. Beermann: „Die Wellen sind bekannt. Jetzt wird untersucht, was gemacht werden kann.“

Erst im März waren unter einwöchiger Vollsperrung Stücke im neuen Asphalt ausgetauscht worden. Die Erneuerung der Fahrbahn hatte zum Jahresende 2018 doppelt so lange gedauert, wie geplant – und so manche Überraschung bereitgehalten. Seit Freigabe wenige Tage vor Weihnachten gilt bis zur Griffigkeit weiterhin Tempo 50.