Ein angeblicher Familienangehöriger meldete sich am Freitag bei einer Seniorin und bat für eine vermeintlich wichtige Sache um Bargeld. Da die Ahlenerin glaubte, dass ihr Sohn am Telefon sei, sicherte sie ihm eine vierstellige Summe zu. Die übergab sie einem angeblichen Bankmitarbeiter auf dem Marsweg.

Der Abholer war jedoch ein Betrüger. Er ist nach Angaben der Polizei etwa 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, hat kurze Haare und nach Polizeiangaben eine auffällig helle Haut. Wer hat den Verdächtigen am Freitag gegen 13 Uhr im Bereich des Marswegs gesehen?

Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.