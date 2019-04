Ein unbekannter Mann zeigte sich am Montag gegen 9.15 Uhr einer Frau auf dem Werseradweg an der Drensteinfurter Straße in Höhe der Brücke zum Klärwerk in schamverletzender Weise. Der Tatverdächtige ist nach Polizeiangaben zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte dunkelbraune kurze Haare und war unrasiert, trug ein dunkelgraues Kapuzen-Sweatshirt, eine dunkelblaue Jeans und eine Bauchtasche. Er sprach gebrochen deutsch und ist nach weiteren Behördenangaben arabischen Typs. Der Unbekannte hatte ein königsblaues Damenfahrrad (Cityrad) mit auffälligem hohen Einstieg bei sich. Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.