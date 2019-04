Funken sprühen für die Weltmeisterschaft

War am Freitag vielleicht schon einer der besten Nachwuchsschweißer dabei? Das wird sich beim Bundeswettbewerb im September in Gelsenkirchen zeigen. In Ahlen jedenfalls fand bei der SBH West in der Daimlerstraße zunächst der Bezirkswettbewerb des Wettbewerbs „Jugend schweißt“ des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) für den Bezirk Ruhrgebiet in vier Kategorien statt. Die jeweiligen vier Sieger erreichten zunächst den Landeswettbewerb, dessen Beste am Bundeswettbewerb teilnehmen.

Alle zwei Jahre werden die besten Nachwuchsschweißer in Deutschland in den Kategorien Lichtbogenhandschweißen, Metall-Aktivgasschweißen, Gasschweißen und Wolfram-Inertgasschweißen ermittelt. Die Teilnehmer müssen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren sein.

„900 junge Schweißer nehmen in der Regel bundesweit am Wettbewerb teil." Elmar Floer

Schon am Vormittag begann für die Schweißerin und die zehn Schweißer der Wettbewerb mit der theoretischen Prüfung, die zu 20 Prozent in das Ergebnis einfloss. Die restlichen 80 Prozent im Punktesystem kamen aus dem praktischen Bereich, in dem jeder Teilnehmer drei Prüfstücke in der Gesamtzeit von zwei Stunden bearbeiten musste. In welcher Wettkampfdisziplin die Prüflinge antraten, konnten sie sich selbst aussuchen. Drei Juroren beurteilten die Nachwuchsschweißer. Ermittelt wurden die jeweiligen Kategoriensieger und ein Gesamtsieger.

Carsten Leinemann von der SBH sowie Norman Fischel und Elmar Floer (v.l.) von der DVS nehmen als Jury die Prüfstücke unter die Lupe. Foto: Ralf Steinhorst

„900 junge Schweißer nehmen in der Regel bundesweit am Wettbewerb teil“, gab Elmar Floer, Vorsitzender des DVS-Bezirksverbandes Ruhrgebiet, eine Übersicht über die Teilnehmerzahl. Wer schon in der ersten Stufe des Bezirkswettbewerbs die Bedingungen besteht, erhält eine Schweißerprüfungsbescheinigung. Schafft ein Teilnehmer es in den Bundeswettbewerb, kann er davon ausgehen, bei großen Firmen in der Industrie heiß begehrt zu sein. Dann winken zum Beispiel auch Stipendien.

Den Bundessiegern winkt zudem die Chance, in die Nationalmannschaft aufgenommen zu werden. Damit ist dann auch die Teilnahme am „Arc-Cup“ vorgesehen, die unter den Schweißern als Weltmeisterschaft gilt, die alle zwei Jahre woanders stattfindet, zuletzt in China.