Der Paintballpark Westfalen hatte im August sein Sommerfest gefeiert. Die Einnahmen der Tombola wurden nun dem Förderverein Kinderklinik Ahlen übergeben.

Über 200 Besucher waren zum Sommerfest gekommen, so dass bei der Tombola schon ein großer Geldbetrag zusammenkam. Um den noch zu erhöhen, hatten die Paintballer in den Folgemonaten noch zusätzlich eine Sammelbox an der Kasse aufgestellt. „Es waren schon einige Spieler dabei, die die Aktion unterstützt haben“, freute sich Michael Wennmann vom Paintballpark Westfalen. Den so gesammelten Betrag stockte der Paintballpark dann letztlich noch auf 666 Euro auf.

„Wir freuen uns über die Unterstützung der Paintballspieler“, dankte Fördervereinsvorsitzender Mario Wesselmann den anwesenden Spielern bei der Spendenübergabe am Samstagnachmittag. Die Spende wird hauptsächlich zur Finanzierung der Klinikclowns in der Kinderklinik eingesetzt, aber auch Spielzeug soll damit angeschafft werden.