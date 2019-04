Ab Dienstag, 23. April, werfen Mitarbeiter des Kompostwerks, der AWG und der Stadt Ahlen einen genauen Blick in die Biotonnen. Sie sind auf der Suche nach sogenannten Störstoffen, die dort nicht hineingehören. Die Aktion verfolgt das Ziel einer besseren Kompostqualität.

Was fehlerhaft in der Biotonne landet, zum Beispiel Kunststofftüten, Windeln oder verpackte Lebensmittel, müsse – so die Stadt Ahlen – kostenintensiv wieder aussortiert werden. Die Mitarbeiter, die die Tonnendeckel aufklappen und mit Werkzeugen auch etwas tiefer nachsehen, heften grüne, gelbe und rote Anhänger an die Biotonne.

Nach dem Ampelprinzip gilt dabei: Grün: Alles in Ordnung. Gelb: Es könnte besser sein. Rot: Sehr viele Störstoffe. Die Tonne wird in diesem Fall nicht abgefahren und muss nachsortiert werden.

„Durch die Aktion kann sich die Abholung der Bioabfälle am Tag der Abfuhr eventuell etwas verschieben - sowohl nach vorn als auch nach hinten“, erklärt Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe. Alle Behälter sollten bis 6 Uhr bereitgestellt sein.

Das gehört hinein: Küchenabfälle, wie Obst (auch Zitrusfrüchte und Bananen),Gemüse- und Speisereste, Kaffeesatz mit Filter, Eierschalen und Teebeutel. Grünabfälle aus dem Garten, wie verwelkte Blumen, Rasen- und Strauchschnitt, Laub und Wildkräuter. Reicht die Biotonne einmal nicht aus, können Gartenabfälle direkt zum Kompostwerk oder zum Recyclinghof gebracht werden.

Das gehört nicht hinein: sogenannte „kompostierbare“ Abfalltüten, Plastikbeutel, Mülltüten, Einwegwindeln, Binden, Staubsaugerbeutel, Zigarettenkippen und -asche, Grill-, Ofen- und Holzasche, behandeltes Holz, Straßenkehricht, Leder, Wolle, Haare, Federn, Knochen, Blumentöpfe und Hydrokultursubstrat.