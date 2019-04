Die Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost unterstützt das Projekt „Kulturgut Samson“ zur Rettung und Wiederbelebung des Gebäudeensembles rund um den ehemaligen Landgasthof in Tönnishäuschen (kl. Bild). Der Förderverein ist damit einer von neun Projektträgern, die mit einem Gesamtvolumen von über 440 000 Euro gefördert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Stiftung möchte damit einen Beitrag zur kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt in Münster und im Kreis Warendorf leisten und dazu die Umsetzung von Ideen ermöglichen, die weit über die Region hinaus wirken“, sagte Landrat Dr. Olaf Gericke als Kuratoriumsvorsitzender. Informationen zur Stiftung gibt es unter www.stiftungen-sparkasse-mslo.de. Anträge für die kommende Kuratoriumssitzung können bis Dienstag, 15. Oktober, eingereicht werden.