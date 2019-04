Sachbeschädigungen in der Nacht zu Dienstag an mehreren Stellen im Stadtgebiet. Am Holzweg demolierten Unbekannte an vier Fahrzeugen den jeweils rechten Außenspiegel. An der Straße Am Stadtwald und der Karl-Arnold-Straße wurden nach Polizeiangaben Haustüren beschädigt.

An der ehemaligen Mammutschule am Röteringshof beschädigten die Unbekannten zwei Glaselemente einer Eingangstür sowie eine Außenlampe. Ob alle Taten im Zusammenhang stehen, sei zur Zeit unklar.

Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50.