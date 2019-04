Die Feuerwehr meldet eine Verletzte nach einer Kollision. Die Kräfte wurden am Karsamstag um 9.50 Uhr zur Walstedder Straße in Höhe der Gaststätte Quante gerufen. Dort hatte sich kurz zuvor ein Auffahrunfall zwischen einem Lkw, einem Pkw und einem historischen Traktor ereignet.

Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Hergang des Unfalls. Vermutlich hatte einer der Beteiligten ein vermutlich verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug zu spät bemerkt.

Eine Frau, die im Pkw saß, wurde dabei nach Angaben der Rettungskräfte leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden hielt sich in Grenzen. Die Einsatzstelle, die während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden musste, wurde nach gut 20 Minuten an die Polizei übergeben, die sie wenig später wieder freigab.