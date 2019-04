Ein 25-jähriger Taxifahrer aus Duisburg befuhr in der Nacht zu Karfreitag um 1.05 Uhr, die K 4 aus Richtung Sendenhorst kommend in Fahrtrichtung Ahlen. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Fahrzeug sowie Flurschaden. Aufgrund des Austretens von Betriebsstoffen wurden die Feuerwehr Ahlen und das Ordnungsamt hinzugezogen.