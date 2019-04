Kurz nach Mitternacht kam es am Ostersonntag zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen an der Straße In der Haul. Ein zunächst Unbekannter schlug mit einem Gegenstand jeweils eine Scheibe eines Transporters sowie eines Audi ein, teilt die Polizei mit. Gegen 2.15 Uhr kam es dann zu einer weiteren Sachbeschädigung. Zeugen beobachteten, wie ein 27-Jähriger mit einer Holzlatte – offensichtlich erneut – auf den Transporter einschlug. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Tatverdächtigen aus Ahlen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und stellten die Holzlatte sicher.