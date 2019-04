Einen Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern meldet die Polizei. Dieser ereignete sich am Ostermontag um 19.45 Uhr auf der Südstraße. Ein 15-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Südstraße in Richtung Südbrede. Zur gleichen Zeit befuhr eine Radfahrerin denselben Weg in entgegengesetzte Richtung – aus Richtung Südbrede kommend. Der 15-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern. Beide stürzten zu Boden. Dabei verletzte sich der 15-jährige Radfahrer leicht. Die beteiligte Radfahrerin stieg nach dem Zusammenprall auf ihr Fahrrad und entfernte sich vom Unfallort in Richtung Uhlandstraße. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist zwischen 16 und 18 Jahre alt, hat dunkle, lange Haare, eine schlanke Figur und trug ein buntes, bauchfreies Top und eine enge Jeans. Die Radfahrerin, aber auch weitere Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.