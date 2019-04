Ein vergessenes Essen auf dem Herd hat am Abend des Ostermontags einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Amselweg war offenbar auf dem Sofa eingeschlafen, während sich aus der Küche immer mehr Rauch quoll. Um 18.07 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die sich unter Atemschutz Zutritt zur Wohnung verschaffte. Die Kräfte der Hauptwache weckten den Mann, befreiten ihn aus der verrauchten Wohnung und sorgten dafür, dass kein weiterer Schaden entstand. Per Hochleistungslüfter vertrieben die Wehrleute den gröbsten Gestank. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung musste der Ahlener behandelt werden, kam jedoch auf eigenen Wunsch nicht ins Krankenhaus.