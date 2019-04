Nach dem erfolgreichen Start des Pilotprojekts in der Stadtbücherei steht jetzt fest: Der Fandomtalk läuft weiter. Ab sofort findet er an jedem letzten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum Schuhfabrik in Raum drei statt. Fandoms sind zusammengefasst die Fans einer bestimmten Film- oder Buchreihe oder Serie.

Mit insgesamt mehr als 20 Teilnehmern fanden an den beiden Samstagen im März die ersten Talks statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer redeten über Theorien, stellten selbst welche auf, tauschten sich über ihre Lieblingscharaktere aus oder überlegten, wie es im Fandom weitergehen kann.

Dabei beschränkten sich die Unterhaltungen selten auf ein Fandom. Viele Gespräche wanderten durch mehrere Fandoms, verknüpften oder verglichen. So wurde jeder eingebunden. Und es entstanden Theorie, die beispielsweise das Harry-Potter-Universum mit dem Star-Wars-Universum auf ungeahnte Weise verbinden. Guter Gesprächsanreger waren auch einige Themenvorschläge, aus denen die Teilnehmer auswählen konnten und so eine intensive Diskussionen entfachten.

Gesucht werden noch Interessierte für eine Leitergruppe. Wer sich in mindestens einem Fandom gut auskennt und sich vorstellen kann, eine kurze Anmoderation bei den Treffen zu machen, kann sich bei Lara Niermann per E-Mail an niermannl@stadt.ahlen.de melden oder einfach zu einem der Treffen erscheinen. Die Fandoms Harry Potter, Marvel, Herr der Ringe/Hobbit, Star Trek, Percy Jackson (und weitere Reihen von Rick Riordan), Sherlock und Game of Thrones sind schon vertreten. Gesucht werden vor allem Fans von Star Wars, DC, Supernatural, Doctor Who und Tribute von Panem. Das Treffen findet am Samstag, 27. April, von 15 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum Schuhfabrik statt.