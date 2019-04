Ab und zu juckt es in den Fingern

Bei der Laudatio durch „AKK“ wird es aber nicht so sehr um seine Verdienste aus 15-jähriger Tätigkeit als Bürgermeister gehen, sondern um das CDU-Mitglied Herbert Faust . Vor 70 Jahren trat er in die Christlich-Demokratische Union ein. Im Jahr 1949 war Faust bereits 22 Jahre alt. Also alles andere als ein politischer Hitzkopf, sondern ein gestandener junger Mann, der als Schornsteinfegergeselle noch als Soldat eingezogen worden war und nach der Rückkehr aus dem Krieg 1950 seine Meisterprüfung ablegte.

Gern hätte ihn die örtliche CDU als Kandidat für die Kommunalwahl schon 1951 ins Rennen geschickt. Aber mit 23 war der Ahlener, der bereits mit 14 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr geworden ist, für ein politisches Ehrenamt noch zu jung; das passive Wahlalter lag bei 25. Erst bei der Kommunalwahl im November 1952 durfte er sich um ein politisches Mandat bewerben. Und wurde gewählt.

„Die CDU war immer meine Partei“, sagt Faust rückblickend. Sein Vater hatte für das Zentrum der Stadtverordnetenversammlung angehört. Nach den Erfahrungen des Dritten Reiches kam für den Sohn Herbert nur eine christliche Partei in Frage, die ihren gesellschaftspolitischen Aufrag aber bewusst überkonfessionell definierte.

„ Die CDU war immer meine Partei. Die CDU war immer meine Partei. “ Herbert Faust

Die Kommunalpolitik wurde für Herbert Faust zur Berufung. Schon als junger Ratsherr lieferte er sich Scharmützel mit dem damaligen Stadtdirektor Hugo Stoffers ( SPD ), die ihm ein erstes großes Kompliment einbrachten. „Jetzt steht es eins zu eins“, habe Stoffers anerkennend zu ihm gesagt, als sich Faust in einer Sitzung für eine frühere Belehrung rhetorisch revanchierte. Zu seinen frühen politischen Wegbegleitern gehörte der 1. Beigeordnete Heinrich Overesch, der ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe. Dessen Mahnung, die Kommunalpolitik zu verinnerlichen, habe er sich zu Herzen genommen. Sie habe ihm geholfen, als Spitzenkandidat 1969 die Kommunalwahl zu gewinnen und diesen Erfolg 1975 und 1979 zu wiederholen. Das gleiche Kunststück gelang ihm als Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen.

Immer wieder kommt Faust im Laufe des Gesprächs auf die Entwicklung zurück, welche die Stadt seit den 60er Jahren genommen hat. Als Rezept für seinen Erfolg benennt er, dass er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Rat 1994 den Vorsitz im Planungs- und Bauausschuss führte. Als Vorsitzender des Bezirksplanungsrates (heute Regionalrat) verfügte er zudem über exzellente Kontakte zur Bezirksregierung.

Die Landes- oder Bundespolitik stellte für ihn keine ernsthafte Versuchung dar. Dreimal wählte er als Mitglied der Bundesversammlung den Bundespräsidenten mit. Die taktischen Machtspiele an der Spitze der CDU, wenn es um die Kanzlerkandidatur ging, haben ihn nicht auf die Palme gebracht, auch wenn er manchmal mit seiner Partei haderte.

Juckt es ihn noch ab und an in den Fingern? „Und wie“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Nur einmal hat er die selbst auferlegte Zurückhaltung aufgegeben, als er mit seinem früheren SPD-Amtskollegen Horst Jaunich gegen den Umzug des Rathauses in die Arbeitsagentur opponierte. „Das wäre städtebaulich die falsche Entscheidung gewesen“, begründet Faust seinen Widerstand. Heute sei klar, dass das Rathaus an der Werse bleibt – ob saniert oder neu.