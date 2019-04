Kleine und große Mauerteile

Kerstin Hasenheyer von der Stadtverwaltung erwartete ihn schon. Wenige Minuten später traf auch Hans-Jürgen Brauer ein, er wohnt gleich um die Ecke. Der Künstler und Kunstpädagoge ist der „Spiritus Rector“ der Jugendkunstschule, die er 1992 mit ins Leben gerufen hat.

In den ersten Jahren war die Einrichtung noch im „Schwarzen Adler“ am Marktplatz untergebracht, der heute Teil des Neuen Rathauses ist; seit 1997 hat sie ihr Domizil im Dachgeschoss des ehemaligen Spritzenhauses der Freiwilligen Feuerwehr in der Ritterstraße. Das historische Backsteingebäude wurde im Zuge der Sanierung der Teltower Altstadt renoviert und umgebaut.

Hans-Jürgen Brauer präsentiert die ersten fertigen Miniatur-Mauerteile. Foto: Peter Harke

Im Erdgeschoss des Bürgerhauses gibt es einen kleinen Veranstaltungssaal mit Platz für ca. 60 Besucher, in dem Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Lesungen oder Ausstellungen – auch von Künstlern aus den Partnerstädten – stattfinden. Er dient der Awo als Seniorentreff, und jeden Donnerstag probt hier ab 18 Uhr der Teltower Männerchor, während oben im Atelier Hans-Jürgen Brau­er Jugendliche im Zeichnen unterrichtet. Längst hat sich die Kunstschule jedoch für alle Generationen geöffnet, es gibt auch Keramik- oder Malkurse für Erwachsene.

„ Wir fühlen uns in Ahlen immer sehr wohl. Wir fühlen uns in Ahlen immer sehr wohl. “ Hans-Jürgen Brauer

Brauer hat die Partnerschaft zwischen Teltow und Ahlen von Beginn an intensiv begleitet, war mehrfach in der Wersestadt zu Gast, zuletzt im November 2018, als er im Bürgerzentrum Schuhfabrik die Ausstellung „Teltow und die Mauer“ mit einer Auswahl seiner ausdrucksstarken Gemälde zeigte. „Wir fühlen uns in Ahlen immer sehr wohl“, versichert er, es gebe „viele freundschaftliche Kontakte“.

Mit dem Thema der deutschen Teilung und ihrer Überwindung 1989/90 beschäftigt sich der 77-Jährige auch zurzeit wieder, im Rahmen eines von dem Ahlener Ehepaar Dieter und Mechthild Massin mit dem „Europäischen Seniorennetzwerk“ (Esna) initiierten Kunstprojekts, über das bereits mehrfach berichtet wurde. Hans-Jürgen Brauer konnte Christoph Wessels und der „AZ“ die ersten fertigen Miniaturmauerteile präsentieren, die zunächst auf ei­ner Seite von Ahlener Künstlern wie Martin Hatscher, Manfred Brückner oder Friedel Kreuzberg sowie Schülern gestaltet wurden und nun in Teltow vollendet werden. Drei Teile haben auch hier Profis bearbeitet, außer Brauer selbst noch Angelika Watterot und Guido Jülich. Auf den übrigen dürfen sich nun Kinder und Jugendliche kreativ „austoben“. Die 15-, 16-Jährigen kennen die Mauer freilich nur von Fotos oder aus den Erzählungen ihrer Eltern. „Das ist für die graue Vorzeit“, sagt Brauer, „ich musste ihnen erst mal eine ganze Menge erzählen.“

„ Die Chinesen haben ja ihre eigene Mauer. Die Chinesen haben ja ihre eigene Mauer. “ Bürgermeister Thomas Schmidt

Im Stadtbild von Teltow, das direkt an Berlin angrenzt, ist die DDR-Vergangenheit nur noch an wenigen Stellen sichtbar. Zwei Segmente der echten Mauer, ebenfalls von Hans-Jürgen Brauer und der Jugendkunstschule bemalt, stehen am Eingang zur Kirschblütenallee auf dem ehemaligen Todesstreifen zwischen Teltow und dem Berliner Stadtteil Lichterfelde. Weitere 40 von ursprünglich einmal 170 Exemplaren sind auf dem Gelände der Teltower Betonsteinwerke aufgereiht. „Die sind inzwischen alle verkauft“, weiß Bürgermeister Thomas Schmidt. Von hier stammen auch die beiden Teile, die die Teltower nach Ahlen und Gonfreville in Frankreich geschickt haben. Ob auch die neue Partnerstadt Rudong in China noch ein solches Geschenk bekommen wird, ist fraglich. Wohl eher nicht. Der Aufwand für den Transport wäre recht groß. Außerdem, meint Schmidt schmunzelnd: „Die Chinesen haben ja ihre eigene Mauer.“