„Vergangen. Verschwunden? Verloren.“ ist der etwas düstere Titel der neuen Ausstellung im „Ahlener Kultur-Keller“ an der Sedanstraße. Hier präsentieren die geschichtsbewussten Ahlener Mechthild und Dieter Massin eine umfangreiche Reihe von Bildern und Ausstellungstücken der jüngeren Stadthistorie.

„Es geht um die kleinen, nahezu unbemerkten Dinge des Alltags, die plötzlich verschwinden“, erklärte Dieter Massin bei der Eröffnung am Sonntag. Beispiel: das Relief des Ahlener Kunsterziehers und Künstlers Paul Heinz Briest. Das zierte einst die Fassade des Jugend- und Kinderhauses im Burbecksort. „Nach der aufwendigen und auch energetischen Sanierung war es plötzlich verschwunden“, sagte der Ausstellungsmacher. Erst die langen Recherchen der Witwe und ebenfalls engagierten Künstlerin Rosemarie Briest förderte das eingelagerte Relief wieder zu Tage. „Sie hat es geschafft, dass das bemerkenswerte Kunstwerk wieder im Innenbereich des Hauses angebracht wird“, beendete Massin seine Ausführungen zu dem Relief.

So zeigen die zahlreichen Bilder und Ausstellungsstücke vieles, was nach Ansicht der Ausstellungsschöpfer früher das Aussehen der Stadt bereicherte, jetzt aber aus dem Stadtbild verschwunden ist. „Wir wollen damit nichts kritisieren oder jemanden angreifen, wir wollen nur an Verlorenes und Vergessenes erinnern“, ergänzte Mechthild Massin. So lebt hier die „Bäreninsel“, der kleine Kiosk an der Oststraße, wieder auf – früher knapp vor der Eisenbahnunterführung an der Grenze zwischen „diesseits und jenseits der Bahn“ gelegen. Teile von alten Stuckfassaden sind zu sehen. Und auch die letzten „Pötte“ aus der Produktion des Hauses Nahrath. Da darf natürlich auch das Bild des großen blauen Topfes auf dem Dach des Fabrikgebäudes nicht fehlen – zur Zeit der Aufnahme noch in sattem Blau.

Die Ausstellung ist noch am 12. und 26. Mai jeweils von 11 bis 14 Uhr zu sehen. „Darüber hinaus bieten wir Sonderführungen nach Vereinbarung an, dafür bitte unter Telefon 55 03 melden“, lud Mechthild Massin ein.