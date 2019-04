„In Erlebnisse investieren“

Sein Erfolgsrezept besteht einerseits aus den vielen schönen Alltagsgeschichten, in denen sich jeder wieder erkennt, auf der anderen Seite aus gesellschaftlicher und politischer Kritik. Aber ob humorvoll oder nachdenklich, immer macht Stelter deutlich, dass das Leben lebenswert ist, wenn nur jeder seinen kleinen eigenen Beitrag dazu leistet.

„Uns geht es in Deutschland so gut, wir leben in Frieden“, erinnert er daran, dass in vielen Ländern der Welt zerstörerische Kriege wüten. Nicht das Geld zähle für ein Glücklich- und Zufriedensein, sondern Ausgeglichenheit in einem guten sozialen Umfeld. „Investieren Sie Geld in Erlebnisse, nicht in Konsumgüter“, rät er, davon könne man lange zehren.

Er greift zur Gitarre und in die Klaviertasten, um seine Botschaften auch musikalisch rüber zu bringen. „Für die Hälfte deiner Probleme gilt das eine: Lass sie los“, rät der Künstler und erfahrene Familienvater.

Den Frauen im Publikum schmeichelt er mit Blick auf deren Figurprobleme: „Echte Männer stehen auf Kurven, nur Hunde spielen mit Knochen.“

Mit einfachen Verkleidungen schlüpft der Comedian in die Rollen des Landwirts Heini aus Sundern, des Rockers der Generation „Z“ (you only live bis Elternsprechtag) und nimmt dabei den übermäßigen Alkoholkonsum, die Helikopter-Eltern in ihren SUVs und Smart-Speaker „Alexa“ ins Visier. Heizung ausstellen und um 4 Uhr wecken mit dem Song „Last Christmas“, ist für die Lautsprecher-Stimme kein Problem.

Nachdenklich wird Stelter, wenn er die gesellschaftliche Situation unter die Lupe nimmt. Als optimistischer Mensch liebt er die Menschen, die sich offen und fair gegenüber Mitmenschen verhalten, hat kein Verständnis für diejenigen, die Sanitäter und Feuerwehr anpöbeln und beleidigen und in Internetforen ihren Hass und ihre Wut in die Welt posten. „Die Ursache ist Dummheit“, findet er die geniale Überleitung zum amerikanischen Präsidenten. „Er lügt und betrügt und wird trotzdem gewählt“, kritisiert er. „Der Mensch will Frieden und Gerechtigkeit und das Beste machen aus seiner kurzen Zeit“, singt er am Klavier und lobt den guten Klang des Ahlener Instruments.

Zu eigenen Texten lässt er geschickt Musikstücke aus den 60er und 70er Jahren einspielen und sorgt damit für Heiterkeit. „ Den Sonntag aushalten, denn ab Montag ist wieder Wochenende“, verabschiedet er sich nach zweieinhalb Stunden bester Unterhaltung mit einer Samba-Tanzeinlage und ist dann trotzdem noch bereit für Zugaben, um Fragen zu beantworten und im Foyer seine Bücher zu signieren.