Es blieb nicht die einzige Ehrung: Der CDU-Kreisvorsitzende Reinhold Sendker hatte dem 91-jährigen früheren Bürgermeister zuvor bereits die goldene Nadel für die Ehrenmitgliedschaft im Kreisverband Warendorf überreicht. Damit komplettiert Faust das Quintett der Ehrenmitglieder, das außer ihm noch aus Leo Wolters (Ostbevern), Dr. Peter Paziorek (Beckum) sowie Hans Schoppmeyer und Bernhard Recker (beide Ahlen) besteht.

„Eine Partei ist nur so gut wie ihre Mitglieder“, stellte Kramp-Karrenbauer in ihrer Laudatio fest und wandte sich dabei an den Jubilar Herbert Faust und bedankte sich für dessen sieben Jahrzehnte währende Treue zur CDU . In diesen Dank schloss die Bundesvorsitzende all diejenigen ein, die am selben Tag für 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Sie hätten auch in schwierigeren Zeiten zu ihrer Überzeugung gestanden und der Partei „die Stange gehalten“.

Über weite Strecken beschäftigte sich Kramp-Karrenbauer, die in den Mittagsstunden an der Auftaktveranstaltung für den Europawahlkampf mit dem CSU-Spitzenkandidaten Manfred Weber in Münster teilgenommen hatte und dadurch leicht verspätet auf dem Zechengelände eingetroffen war, mit dem Thema Europa. Mit Blick auf die Wahlen am 26. Mai warnte sie davor, sich auf dem Erreichten auszuruhen. „Das reicht vielleicht noch für einige Jahre“, meinte sie, aber es sei nicht das, was die Menschen von der CDU erwarteten. Sie erwarteten vielmehr, dass die Antworten auf drängende Probleme wie die CO²-Belastung, die Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer in Europa gefunden würden und nicht in China oder den USA. Um Frieden und Freiheit in Europa zu gewährleisten, sei jedoch die Sicherheit der äußeren Grenzen unabdingbar, machte Kramp-Karrenbauer deutlich.

Nach der Begrüßung durch den Stadtverbandsvorsitzenden Peter Lehmann, der sich sichtlich über den vollen Saal und die Teilnahme von „AKK“ an der Veranstaltung freute, ergriff der Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker als CDU-Kreisvorsitzender das Wort, um die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Herbert Faust zu begründen. „Ganz besonders“ habe sich dieser „als langjähriger und erfolgreicher Landtagsabgeordneter für unsere Region und als CDU-Kreisvorsitzender im Altkreis Beckum in wahrlich bewegten Zeiten der Neugründung unseres CDU-Kreisverbandes sehr verdient gemacht“.

Jubilarfeier der Ahlener CDU mit „AKK“ 1/50 Die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kam zur Ehrung der Jubilare des CDU-Stadtverbandes Ahlen. Foto: Peter Harke

Herzlich gratulierte auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger seinem Vorgänger zu dieser Ehrung. Bei seinem eigenen Amtsantritt habe ihm der Jubilar die „Fähigkeit zum Zuhören“ ins Stammbuch geschrieben und ihm zudem die Tugenden der „Geduld und Standhaftigkeit“ beim Umgang mit dem Rat ans Herz gelegt. „Sie sind ein Vorbild vieler politisch engagierter Menschen in unserer Stadt – und das nicht nur in der CDU. Das will was heißen“, führte Berger aus.

Auch der heutigen CDU-Fraktion bescheinigte Berger, dass der gegenseitige Umgang „von Respekt und dem gemeinsamen Willen für das Beste unserer Stadt geprägt“ sei. An die Jubilare gewandt sagte er, dass sie sich nicht in die Komfortzone wegduckten, sondern beim Ringen um die beste Lösung ihre Frau und ihren Mann ständen.

Für Annegret Kramp-Karrenbauer hatte Berger den Hinweis: „Aus Ahlen kommen politische Schwergewichte.“ Seit ihrer Gründung verbinde die Partei mit Ahlen wesentliche Ereignisse wie die Verabschiedung des „Ahlener Programms“ im Fe­bruar 1947, bei dessen Beschlussfassung der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer eine wichtige Rolle gespielt habe. Auch Helmut Kohl habe in Ahlen „leidenschaftliche Wahlkampfauftritte hingelegt“. Und einer sei 1985 sogar zum Kandidaten in Ahlen ausgerufen worden, wenn auch von der SPD: Johannes Rau. Seine Wege hätten zwar nicht ins Kanzleramt geführt, wohl aber in das höchste Staatsamt als Bundespräsident. Er würde sich freuen, so Berger vielsagend, Kramp-Karrenbauer wieder mal in Ahlen begrüßen zu können - „in welcher Funktion auch immer“ .