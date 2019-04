„Rock am Schacht“ im Westernlook

„Komm, fahr‘n wir nach Kentucky“: So ähnlich wie in der Lohnhalle der ehemaligen Zeche „Westfalen“ muss es wohl in der einst in einem Gassenhauer besungenen „Bar Old Shatterhand“ mit „Indianerband“ zugegangen sein. Am Freitagabend verwandelte sich die Halle an den Fördertürmen im Ahlener Osten jedenfalls akustisch gleichsam zum großräumigen Western-Saloon. Mit den „Lost Fiddlers“ und den „Winnetoussis“ sorgten dort zwei Bands für gitarrenlastigen Wildwest-Sound beim „Rock am Schacht“, der diesmal ganz im Zeichen von Countrymusik stand.

Das Septett „The Lost Fiddler“ aus Hamm und Umgebung bot zum Auftakt des abendfüllenden Doppelkonzerts vor mehr als 150 Zuschauern, die teils im Western-Look mit Cowboyhut oder eleganter Sheriff-Weste gekommen waren, soliden Countryrock dar. Den stellte die Gruppe unter das Motto ihres Songs „I Feel Fine Today“. Zur Musik der bestens aufgelegt aufspielenden Band tanzten schon einige Besucher mit, als Sänger und Gitarrist Ralf Westervoss neben Coversongs, unter anderem vom US-amerikanischen Country-Sänger und Songschreiber Blake Shelton, Selbstkomponiertes vorstellte: „Es gibt immer Licht am Ende des Tunnels“, sagte er zu den mit Mundharmonika und Steel-Guitar im typischen Country-Sound umgesetzten, aufmunternden Songs.

Ebenso wie die „Fiddlers“ im Western-Outfit gekleidet, boten beim „Countryrock am Schacht“ anschließend die „Winnetoussis“ aus Ahlen und Hamm mit Sängerin Sabine Fischer und Nadine Stehmann am Bass sowie den „Cowboys“ und Gitarristen Manuel Deinert, Josef Steffens, Sebastian Reinert und Andreas „Doc Schmätterhänd“ Nieling am Schlagzeug bodenständigen Gitarrenrock.

Die „Winnetoussis“ mit Josef Steffens, Manuel Deinert, Sabine Fischer, Sebastian Reinert und Nadine Stehmann (v.l.) Foto: Christian Feischen

Wie es die amüsanten Anspielungen auf die vom Schriftsteller Karl May erfundenen Heldenfiguren sowohl bei den Spitznamen der Musiker als auch im Bandnamen vermuten ließen, ging es auch musikalisch bei den rhythmisch-schwungvoll präsentierten Songs auf der „Rock am Schacht“-Bühne ganz fröhlich zu: Zum „Heart Of Gold“ aus der Feder Neil Youngs im Western-Arrangement wurde schließlich ebenso mitgetanzt wie zur Coverversion vom „Unknown Stuntman“, der Titelmelodie aus der TV-Serie „Ein Colt für alle Fälle“.

Und wer sich als Musikgruppe schon „Winnetoussis“ nennt – vor elf Jahren als reine Frauenband angedacht, nun nach einigen Umbesetzungen auch mit virtuos aufspielenden „Cowboys“ erfolgreich mit bereits mehreren Auftritten beim „Rock am Schacht“ – darf auch mit einer Reminiszenz an die Musik aus den Filmen über den edlen Apatschenhäuptling rechnen: Moderator Axel Ronig summte bei der Vorstellung des Sextetts die „Winnetou-Melodie“ an – in Erinnerung an den vor einer Woche verstorbenen Komponisten Martin Böttcher, bevor die „Winnetoussis“ den unterhaltsamen Western-Reigen im Anschluss an die „Lost Fiddlers“ fortsetzten.

Der große Applaus für beide Gruppen bewies: Es muss gar nicht eine „Indianerband“ in Kentucky sein, um musikalisch eine countryrockige Wildwest-Atmosphäre zu kreieren wie in der einst besungenen „Bar Old Shatterhand“. Auf Einladung der Initiative „Rock am Schacht“ gelang das nämlich den Musikern aus Ahlen, Hamm und Umgebung auch vor Ort in der Wersestadt sichtlich und hörbar.