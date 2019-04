Die Karnevalsgesellschaft Neustadt hat schon jetzt ihre Prinzensession 2021/22 im Blick, zu der sie eine eigene Prinzengarde aufbieten will. Die Grundsteine wurden bereits gelegt. Bei den Teilwahlen zum Vorstand gab es einige Personalveränderungen.

Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung am Sonntagnachmittag in der Gaststätte „Zur Linde“ – über die Hälfte der Vereinsmitglieder waren anwesend – legten zunächst die Abteilungen ihre Berichte vor. Die Senatoren unter ihrem Senatspräsidenten Björn Bäumker gewannen nicht nur fünf neue Mitglieder hinzu, sondern sie belegten mit ihrem Wagen im Rosenmontagszug auch den dritten Platz. Was Präsident Uwe Lüggert erfreute: „Schön, dass wir auch mal wieder unter den Top drei waren.“ Elferratspräsident Michael Kettler vermeldete, dass seiner Abteilung zurzeit zehn Mitglieder angehören.

Bei den Teilwahlen zum Vorstand gab es einige personelle Veränderungen. Zunächst aber wurde Gorden Behrens als Vizepräsident einstimmig im Amt bestätigt. Simone Nienaber trat als Säckelmeisterin nicht mehr zur Wiederwahl an, zu ihrem Nachfolger wurde Roland Schumacher gewählt. Für ein Jahr übernimmt Simone Nienaber zur Einarbeitung die Funktion der stellvertretenden Säckelmeisterin. Auch Schriftführerin Michaela Przyluczky verzichtete auf eine Wiederwahl, Thorsten Schnitzmeier wird zukünftig dieses Amt bekleiden. Bei den Kassenprüfern schied Roland Schumacher aus, Oliver Becker wurde zum neuen Kassenprüfer gewählt.

Der Termin für das traditionelle närrische Fußballturnier im Sportpark Nord steht inzwischen fest: Es findet vom 2. bis 4. August statt. Zur Vorbesprechung der kommenden Karnevalssession wird am 20. Oktober um 16 Uhr eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, um die Koordinierung zu verbessern. Der Sessionsauftakt der KG Neustadt ist für den 30. November geplant, das Kostümfest für den 9. Februar.

Die KG hat in der Session 2021/22 die Prinzenstellung inne, deshalb soll eine neue Tanzgarde aufgebaut werden. Inzwischen konnten dafür schon neun Tänzerinnen gewonnen werden, drei weitere stoßen möglicherweise noch hinzu. Außerdem sollen drei Tanzmariechen und ein Tanzduo behutsam aufgebaut werden. „Wir sind auf einem guten Weg – ich hoffe das klappt“, ging Präsident Uwe Lüggert positiv gestimmt in die kommenden Monate.