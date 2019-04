Partys für alle Generationen

Urim Kodzadziku , Stefan Spreehe und Lale Duman haben was vor sich. Drei Tage am Stück feiern – das ist schon eine Herausforderung. Allerdings eine sehr schöne, wenn es um die Eröffnung „ihres“ Juk-Hauses geht. Das Team hat schließlich lange genug darauf gewartet, mit frischen Räumen, mit einem lichtdurchfluteten Atrium und mit einer weitläufigen neugestalteten Außenanlage die breite Öffentlichkeit beeindrucken zu können. Vom 10. bis 12. Mai wird dementsprechend geklotzt und nicht gekleckert. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren – an diesem Wochenende feiern alle.

Unterstützt von den beiden städtischen Jugendförderern Anna Baumeister und Markus Beckmann hat das Juk-Haus-Team ein entsprechendes Programm auf die Beine gestellt, wie Hausleiter Urim Kodzadziku am Montag berichtet. „Wir werden drei Tage das Haus abfeiern. Wir feiern die 2,9 Millionen, die hier investiert wurden.“

Ein ganzes Wochenende müsse schon sein, um die Vielfalt des Hauses und seine Historie zu zeigen. So startet das Spektakel am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr mit einer Oldienight. „Es stehen Gruppen auf der Bühne, die in den 60er Jahren schon hier geprobt haben“, freut sich Urim Kodzadziku auf dieses „Klassentreffen“ und eine familiäre Atmosphäre. Der Eintritt ist frei, es gilt „open end“, sagt der Juk-Haus-Leiter. Außerdem sei dann das ganze Erdgeschoss geöffnet – Saal und Atrium bieten eine Menge Platz für viele Besucher.

Zuvor, schiebt Markus Beckmann ein, finde eine offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen statt – für alle, die direkt an Planung und Umbau beteiligt waren.

Der Samstag, 11. Mai, ist den Kindern und Jugendlichen gewidmet. Los geht‘s um 14 Uhr mit ganz vielen Draußen-Aktivitäten. Schließlich, das betont Markus Beckmann auch, habe man die Eröffnungsfeier in den Mai gelegt, um bei gutem Wetter alle Outdoor-Möglichkeiten auszuschöpfen. Und die reichen von den Angeboten des Spielmobils über den neuen Spielplatz, Soccer und Beachvolleyball bis zum Menschenkicker. Für alle Interessierten finden aber auch Führungen durchs Juk-Haus statt. Schließlich ist der 11. Mai auch der Tag der Städtebauförderung.

„Ab 19 Uhr startet dann die Jugendparty“, leitet Urim Kodzadziku in den Abend hinüber. „Hauseigene“ DJs und Rapper wie Kid Keno, aber auch der schon in der Szene bekannte Vyrus stehen dann auf der Bühne. Für alle eingefleischten Fans gibt‘s zudem ein Rap-Battle.

Zum Familienbrunch treffen sich dann Kinder, Eltern, Nachbarn, Omas und Opas am Sonntag ab 11 Uhr. Übrigens das einzige Angebot des Wochenendes, zu dem Interessierte sich anmelden und einen Kostenbeitrag entrichten müssen, wie Urim Kodzadziku ankündigt: „Wir müssen das Catering einkaufen, das würde sonst wirklich zu teuer.“

Anschließend, ab 14 Uhr, startet auf der weitläufigen Wiese hinter dem Juk-Haus ein Familienkulturprogramm mit den Tanz- und Musikgruppe aus dem Juk-Haus. Die Juk-Haus-Rockband habe es schon richtig drauf, macht Urim Kodzadziku Lust aufs Konzerterlebnis. Für die ganz jungen Festbesucher gibt es dann auf der Wiese auch Kindertheater – als Start des Pilotprojekts „Raus auf die Wiese“.