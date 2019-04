28 Jahre lang hieß es in den Sommermonaten immer sonntags „Raus in die Langst“. Spielmobil und Kindertheater waren für viele Familien mit kleineren Kindern feste Größen in der Wochenendplanung.

Keine Sorge, das bleiben sie auch – allerdings an anderem Ort, wie der städtische Jugendförderer Markus Beckmann bei der Vorstellung der Juk-Haus-Feier berichtet: „Raus auf die Wiese“ heißt das Projekt, das in diesem Jahr zumindest zunächst versuchsweise „Raus in die Langst“ ersetzt. Die Wiese – das ist die weitläufige Grünanlage hinter dem neugestalteten Juk-Haus Im Burbecksort.

Inhaltlich bleibt alles beim Alten: Das Spielmobil ist mit seinen Spiel-, Spaß- und Sportmöglichkeiten dabei und dann gibt‘s Kindertheater von wechselnden Ensembles. Und das, wie auch in der Langst, sechs Sonntage hintereinander.

„Wir wollen den Platz intensiver bespielen“, verweist Urim Kodzadziku auf die neue Offenheit des Geländes mit dem großen Spielplatz und dem satten Grün. „So ein schönes Gelände, das muss jetzt auch mit Leben gefüllt werden.“

„Wir haben jetzt auch eine Zuwegung zu Mittrops Hof“, zeigt Markus Beckmann und sieht darin eine gewisse Symbolkraft: Mittrops Hof als Seniorenanlaufstelle und das Juk-Haus verbinden sich so generationenübergreifend zu Bürgerhäusern.