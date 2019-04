„Einander verstehen – miteinander leben“: Dieses Motto setzt der Arbeitskreis Eltern mit behinderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen seit mittlerweile 40 Jahren um. Und so ist es nur konsequent, dass auch die Feier am Samstag, 4. Mai, unter diesem Thema steht.

Gegründet wurde die Selbsthilfegruppe am 23. April 1979 von Anni Wellenbrink , die einst die Familienbildungsstätte leitete. 1986 übernahm Christiane Biernatzky, die sich 22 Jahre lang im und für den Arbeitskreis engagierte.

Dritte Vorsitzende ist nun Angelika Niggemann , die 2010 die Leitung übernahm. Vieles habe sich geändert, berichtet sie: Die jährlichen Ferienfreizeiten beispielsweise seien altersbedingt mittlerweile weggefallen. Es sei auch schwierig, dafür geeignete Häuser zu finden.

Nichtsdestotrotz ist die Gruppe aktiv, trifft sich an jedem zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr und an jedem letzten Samstag um 15 Uhr in der Familienbildungsstätte. An den Samstag, den sogenannten Begegnungstagen, stehen gemeinsame Spiele oder andere Aktivitäten auf dem Programm.

Bei den Dienstagszusammenkünften tauschen sich die Eltern aus, führen persönliche Gespräche, informieren sich. Auch religiöse Themen werden nicht ausgespart.

Von den acht Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so Angelika Niggemann, wohnten noch drei bei den Eltern zu Hause, die anderen lebten in Wohnheimen.

Der Arbeitskreis unternimmt Ausflüge, beispielsweise zum Hof Lohmann oder in den Tierpark, es wird gebastelt und gespielt, zusammen gegessen und gefeiert.

Feiern ist auch das Stichwort für den kommenden Samstag, 4. Mai, wenn der Arbeitskreis seinen runden Geburtstag begeht. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Marienkirche, anschließend warten ein Imbiss und ein buntes Programm in der Familienbildungsstätte auf die Gäste.