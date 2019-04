Am 18. Mai steht im Ahlener Süden wieder ein Fest an: Der Richterbachpark wird offiziell eröffnet. Für die Organisation sorgen die Anwohner zusammen mit dem Stadtteilbüro, zwischen 11 und 17 Uhr soll es an dem Samstag rundgehen.

Seit 2018 haben die Baumaßnahmen diesen Bachlauf nicht nur wieder in eine naturnahe Richtung gebracht, sie haben mit vielen Anregungen durch die Anwohner auch ein hervorragendes Freizeitgelände geschaffen. Es locken durchdachte Spielflächen und verschiedene Fitnessgeräte zum aktiven Nutzen des Geländes.

„Durch die intensive Einbindung der Bürger konnte das Grünflächenamt der Stadt hier einen sehr schönen Naherholungsraum gestalten“, freute sich Stadtteilbüroleiter Hermann Huerkamp bei der Vorstellung am Dienstag. Das Stadtteilbüro mit Mitarbeiterin Anna Kalus habe für die große Bürgerbeteiligung gesorgt.

So werden sich auch bei der Einweihungsparty viele Anlieger einbringen. Die Kindergärten des Stadtteils präsentieren sich mit bunten Programmen. Der Schiffsmodellclub bietet neben dem Schaufahren auch die Möglichkeit, selber mal ein Modellschiff zu steuern. Zusätzlich sind entlang des zentralen Wegs viele Kreativstände der Kindergärten zu finden. „Wir bieten einen Flohmarkt an. Dazu ist die Anmeldung am Kiosk an der Gemmericher Straße nötig“, ergänzte Anna Kalus.

Auch der Pétanque-Club präsentiert sich mit einer Boulebahn zum Üben. Dabei gibt es für die jüngeren Jahrgänge die Möglichkeit, mit leichteren Kugeln zu spielen. Ebenso wird sich der Rot-Weiß-Mädchenfußball mit Aktionen vorstellen.

Wer bei so viel Action an der frischen Luft hungrig wird, muss den Park nicht verlassen. An vielen Ständen gibt es über Gegrilltes, Kaffee und Kuchen und viele andere Schmankerl.