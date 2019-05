Die Nutzerzahlen sind demnach in den ersten drei Monaten kontinuierlich gestiegen. Wurden im Januar 188 Parkvorgänge mit dem Smartphone bezahlt, waren es im Februar schon 301 und im März 404. Das Gebührenaufkommen stieg entsprechend ebenfalls von 152 Eu­ro im Januar auf 411,50 Euro im März. „Die Zahlen für April werden wir am Donnerstag erheben und dann bis zur Sitzung die Statistik ergänzen“, kündigt Gabriele Hoffmann an.

Die Leiterin der Ordnungsbehörde kann außerdem die erfreuliche Mitteilung machen, dass die Stadt nun doch ab April die anfallenden Servicegebühren übernimmt, und zwar bei allen sechs Anbietern, die aktuell in Ahlen am Start sind. Die Verhandlungen hätten sich schwierig gestaltet, so Hoffmann, aber letztlich sei es gelungen, „den Knoten durchzuschlagen“. Bis Ende des Jahres laufe die Probephase, dann werde man weitersehen.