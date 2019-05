Am „Europakreisel“ ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Eine 52-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße Im Pattenmeicheln in Richtung August-Kirchner-Straße. Als sie den Radweg des Kreisverkehrs durchfuhr, wurde sie durch einen 85-jährigen Ahlener, der mit seinem Pkw gerade anfuhr, übersehen und beide kollidierten. Durch den Sturz verletzte sich die Ahlenerin leicht. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.